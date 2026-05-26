İddialara yanıt geldi: CHP'de parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyeleri yatırılacak
CHP'de çalışanların maaşları ve bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği duyuruldu. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T11:21+0300
Kamuoyuna yansıyan 'CHP'de maaş ödemeleri dondurulduğu' iddialarına CHP'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, parti çalışanlarının maaşları ve bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği belirtildi. 'Bazı çalışanların işten çıkartıldığı' yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirme yapıldı.
Maaş ve ikramiyeler çalışanlara ödenecek mi ?
Mahkeme kararı ile göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Ayrıca CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildiği aktarıldı. Partinin sosyal medya hesaplarının devri konusunda da talepte bulunulduğu ifade edildi.
Kılıçdaroğlu'nun bugün evinde kalması ve bazı görüşme ile kabulleri gerçekleştirmesi bekleniyor.
Çalışan sayısı 2 kata yakın arttı
Kamuoyuna yansıyan "bazı çalışanların işten çıkartıldığı" yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirme yapıldı. Bu dönemde partideki çalışan sayısının 2 kata yakın arttığı belirtildi. Bazı personelin işe gelmediği yönünde tespitler bulunduğuna işaret edilerek, işten çıkarmaların bu kapsamda yapılmış olabileceği belirtildi.