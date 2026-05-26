Netanyahu'nun yolsuzluk davasının duruşması, Lübnan'a saldırılar nedeniyle kısaltıldı
İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın bugün ve yarınki duruşmaları, Lübnan'a düzenlenmesi planlanan geniş çaplı saldırılar...
2026-05-26T14:18+0300
14:11 26.05.2026 (güncellendi: 14:18 26.05.2026)
İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın bugün ve yarınki duruşmaları, Lübnan'a düzenlenmesi planlanan geniş çaplı saldırılar nedeniyle kısa tutulacağı belirtildi. Öte yandan Lübnan'da bugün İsrail saldırıları sonucu 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun davasına bakan hakim Rivka Friedman, Netanyahu'nun duruşmasının öğlen saatlerinde sona ereceğini ve yarınki duruşmanın da kısaltılacağını kaydetti.
Netanyahu'nun partisi Likud'dan bir kaynak, İsrail ordusunun Lübnan'a şiddetli bir saldırı başlatmayı planladığı için duruşmanın kısaltıldığını ifade etti.
Netanyahu'ya yönelik suçlamalar neler?
Benjamin Netanyahu, 2019’da resmen suçlandı ve İsrail tarihinde ilk kez bir başbakan olarak yolsuzluk davasında yargılanıyor. Davası 2020’den beri devam ediyor.
Netanyahu 3 ayrı dava kapsamında yargılanıyo. Suçlamalar genel olarak rüşvet alma, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma.
1. Dava 1000 (Hediyeler Davası) Suçlamalar: Dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma. Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’nun, Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan uzun yıllar boyunca (yaklaşık 20 yıl) lüks hediyeler kabul ettiği iddia ediliyor.x
Hediyelerin detayları:
Pahalı purolar, Şampanya kasaları, Sara Netanyahu için mücevherler Toplam değer: Yaklaşık 195 bin - 260 bin dolar.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da hedef almasının ihtimaller dahilinde olduğunu aktaran kaynak, söz konusu saldırıların ABD ile koordine edildiğini kaydetmişti.
İsrail hükümetinin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı açıklanmıştı.
İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese karşın Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.
İsrail saldırılarında 1 sağlık çalışanı öldü
Öte yandan İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi, 2 çalışan yaralandı.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ordusu Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.