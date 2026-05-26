Netanyahu açıkladı: İsrail, Lübnan’da kara operasyonu başlattı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını derinleştirdiğini söyledi. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T22:12+0300
2026-05-26T22:24+0300
22:12 26.05.2026 (güncellendi: 22:24 26.05.2026)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısının başında açıklamalarda bulundu.
Başbakan Netanyahu, “Benim, Savunma Bakanı’nın ve Genelkurmay Başkanı’nın talimatına uygun olarak, Lübnan’daki operasyonumuzu derinleştiriyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sahada büyük güçlerle faaliyet gösteriyor ve hakim arazileri ele geçiriyor. Kuzeydeki yerleşimleri korumak için güvenlik bölgesini güçlendiriyoruz. Aynı zamanda, patlayıcı dronlara karşı yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmek için büyük bir ulusal çabaya öncülük ediyoruz'' dedi.
Öte yandan Netanyahu, Gazze’de Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Udeh'in hedef alındığını duyurdu.