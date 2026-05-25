Netanyahu: Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'a saldırıların artırılması emri verdiğini bildirdi.Yaptığı videolu paylaşımda Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmış, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.
Yaptığı videolu paylaşımda Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini arttırmamızı gerektiriyor.
İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmış, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.