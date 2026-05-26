Meksika: İran'ın Dünya Kupası kampı ülkemizde yapılacak
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde ABD yerine Meksika’da kamp yapacağını açıkladı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kampı için Tijuana'yı tercih edeceğini duyurdu. İran ekibinin, turnuva kapsamında Los Angeles ve Seattle'da oynanacak maçlara buradan gidip geleceği ifade edildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, İran Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası kampı için Tijuana’yı tercih edeceğini duyurdu. İran ekibinin, turnuva kapsamında Los Angeles ve Seattle’da oynanacak maçlara buradan gidip geleceği ifade edildi.
Açıklamasında Sheinbaum, şu ifadeleri kullandı:
“Bir FIFA temsilcisi bize gelerek, ‘Meksika’da konaklamaları mümkün mü?’ diye sordu. Biz de bunun bizim açımızdan hiçbir sorun oluşturmadığını söyledik.”
Meksika’nın İran’ı ağırlama konusunda herhangi bir çekincesi bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, sürecin FIFA ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA ise, FIFA’nın İran Milli Takımı’nın kamp merkezinin ABD’den Meksika’ya taşınması yönündeki talebi onayladığını duyurdu.