Başakşehir'de markette bıçaklı kavga: 3 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de bir markette, ürün iadesi tartışmasının silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T02:49+0300

İstanbul Başakşehir’deki bir markette 23 Mayıs'ta M.H.O. isimli şahsın eşi, marketten aldığı bir ürünü iade etmek istedi. Talebin reddedilmesi üzerine M.H.O. (38) ve yanındaki S.O. (40), markete gelerek çalışan M.İ.’yi (20) tehdit etti. Şüpheliler, çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalışınca arbede yaşandı.Olay sırasında kendisini savunan market çalışanı M.İ., içeriden aldığı bıçakla M.H.O.’yu ağır yaraladı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli aynı gün yakalandı. Ağır yaralanan M.H.O. hastaneye kaldırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mahkemece; market çalışanı M.İ. ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, hastanedeki tedavisi tamamlanan M.H.O. serbest bırakıldı.

