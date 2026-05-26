https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/markette-bicakli-kavga-3-kisi-gozaltina-alindi-1106021944.html
Başakşehir'de markette bıçaklı kavga: 3 kişi gözaltına alındı
Başakşehir'de markette bıçaklı kavga: 3 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de bir markette, ürün iadesi tartışmasının silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T02:49+0300
2026-05-26T02:49+0300
2026-05-26T03:01+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
başakşehir
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105854543_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d56932f7a6978c4bbcdc7d9cb7082255.jpg
İstanbul Başakşehir’deki bir markette 23 Mayıs'ta M.H.O. isimli şahsın eşi, marketten aldığı bir ürünü iade etmek istedi. Talebin reddedilmesi üzerine M.H.O. (38) ve yanındaki S.O. (40), markete gelerek çalışan M.İ.’yi (20) tehdit etti. Şüpheliler, çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalışınca arbede yaşandı.Olay sırasında kendisini savunan market çalışanı M.İ., içeriden aldığı bıçakla M.H.O.’yu ağır yaraladı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli aynı gün yakalandı. Ağır yaralanan M.H.O. hastaneye kaldırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mahkemece; market çalışanı M.İ. ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, hastanedeki tedavisi tamamlanan M.H.O. serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/bahcelievlerde-bir-adam-camide-temizlik-yapan-imami-darp-etti-1106020960.html
türki̇ye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105854543_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_39f50de6d65583b08fde78988683bac6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet müdürlüğü, başakşehir, market
emniyet müdürlüğü, başakşehir, market
Başakşehir'de markette bıçaklı kavga: 3 kişi gözaltına alındı
02:49 26.05.2026 (güncellendi: 03:01 26.05.2026)
Başakşehir'de bir markette, ürün iadesi tartışmasının silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
İstanbul Başakşehir’deki bir markette 23 Mayıs'ta M.H.O. isimli şahsın eşi, marketten aldığı bir ürünü iade etmek istedi. Talebin reddedilmesi üzerine M.H.O. (38) ve yanındaki S.O. (40), markete gelerek çalışan M.İ.’yi (20) tehdit etti. Şüpheliler, çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalışınca arbede yaşandı.
Olay sırasında kendisini savunan market çalışanı M.İ., içeriden aldığı bıçakla M.H.O.’yu ağır yaraladı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli aynı gün yakalandı. Ağır yaralanan M.H.O. hastaneye kaldırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemece; market çalışanı M.İ. ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, hastanedeki tedavisi tamamlanan M.H.O. serbest bırakıldı.