Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/bahcelievlerde-bir-adam-camide-temizlik-yapan-imami-darp-etti-1106020960.html
Bahçelievler'de bir adam camide temizlik yapan imamı darp etti
Bahçelievler'de bir adam camide temizlik yapan imamı darp etti
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bir camide temizlik yapan imam saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda yaralanan imam ahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T00:22+0300
2026-05-26T00:30+0300
bahçelievler
türki̇ye
imam
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106021046_120:0:1537:797_1920x0_80_0_0_30923e24ff404668de968ed0d99cbb68.jpg
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii’nde görevli İmam Hatip Selami Beyaztaş, 25 Mayıs 2026 tarihinde camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.Beyaztaş polis merkezinde verdiği ifadesinde, saat 11.00 sıralarında cami içerisinde temizlik yaparken, bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirterek, şunları anlattı:Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye gittiğini, tedavi olduğunu aktaran Beyaztaş "Burnumun kıkırdağının kırıldığını, üst dudağımın derin bir şekilde patladığını ve sağ gözümün altının ileri derecede zedelendiğini öğrendim. Ben bu saldırgan şahsı tanımam. Daha önceden cemaat içerisinde görmedim. Bana saldıran şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/corumda-zincirleme-kazada-araclardan-biri-baska-bir-aracin-uzerine-cikti-1106018074.html
bahçelievler
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106021046_297:0:1360:797_1920x0_80_0_0_4e1f7d772ab6bb70e821eb9fdf193dc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçelievler, imam, saldırı
bahçelievler, imam, saldırı

Bahçelievler'de bir adam camide temizlik yapan imamı darp etti

00:22 26.05.2026 (güncellendi: 00:30 26.05.2026)
© AA / Anadolu Ajansı videoBahçelievler'de bir şüphelinin camide temizlik yapan imamı darbetmesi kamerada
Bahçelievler'de bir şüphelinin camide temizlik yapan imamı darbetmesi kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AA / Anadolu Ajansı video
Abone ol
Bahçelievler'de bir camide temizlik yapan imam saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda yaralanan imam ahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii’nde görevli İmam Hatip Selami Beyaztaş, 25 Mayıs 2026 tarihinde camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Beyaztaş polis merkezinde verdiği ifadesinde, saat 11.00 sıralarında cami içerisinde temizlik yaparken, bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirterek, şunları anlattı:

Ben de 'İki saf kaldı, onun akabinde çekeceğim zaten.' dedim. Şahıs hiçbir şey demeden gidip süpürgenin fişini çekti. Ben tekrar fişi taktım. O da minberin sağ tarafına geçti. Ben minberin sol tarafındaydım ve onu görmüyordum. Takribi 10-15 saniye sonra şahıs minberin diğer tarafından yanıma bir anda geldi ve ağız bölgeme arka arkaya yumruklar atmaya başladı. Ben hemen çevreden yardım istemek için cami avlusuna koştum. Beni cami avlusunda tekrar yakaladı ve yine yüzüme bir yumruk daha attı. Benden özür diletti. Daha sonrasından camiden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye gittiğini, tedavi olduğunu aktaran Beyaztaş "Burnumun kıkırdağının kırıldığını, üst dudağımın derin bir şekilde patladığını ve sağ gözümün altının ileri derecede zedelendiğini öğrendim. Ben bu saldırgan şahsı tanımam. Daha önceden cemaat içerisinde görmedim. Bana saldıran şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
TÜRKİYE
Çorum'da zincirleme kazada araçlardan biri başka bir aracın üzerine çıktı
Dün, 20:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала