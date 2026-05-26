Bahçelievler'de bir adam camide temizlik yapan imamı darp etti
Bahçelievler'de bir camide temizlik yapan imam saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda yaralanan imam ahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T00:30+0300
00:22 26.05.2026 (güncellendi: 00:30 26.05.2026)
Bahçelievler'de bir camide temizlik yapan imam saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda yaralanan imam ahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.
İstanbul Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii’nde görevli İmam Hatip Selami Beyaztaş, 25 Mayıs 2026 tarihinde camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Beyaztaş polis merkezinde verdiği ifadesinde, saat 11.00 sıralarında cami içerisinde temizlik yaparken, bir şüphelinin süpürgenin fişini çekmesini istediğini ve namaz kılacağını söylediğini belirterek, şunları anlattı:
Ben de 'İki saf kaldı, onun akabinde çekeceğim zaten.' dedim. Şahıs hiçbir şey demeden gidip süpürgenin fişini çekti. Ben tekrar fişi taktım. O da minberin sağ tarafına geçti. Ben minberin sol tarafındaydım ve onu görmüyordum. Takribi 10-15 saniye sonra şahıs minberin diğer tarafından yanıma bir anda geldi ve ağız bölgeme arka arkaya yumruklar atmaya başladı. Ben hemen çevreden yardım istemek için cami avlusuna koştum. Beni cami avlusunda tekrar yakaladı ve yine yüzüme bir yumruk daha attı. Benden özür diletti. Daha sonrasından camiden kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye gittiğini, tedavi olduğunu aktaran Beyaztaş "Burnumun kıkırdağının kırıldığını, üst dudağımın derin bir şekilde patladığını ve sağ gözümün altının ileri derecede zedelendiğini öğrendim. Ben bu saldırgan şahsı tanımam. Daha önceden cemaat içerisinde görmedim. Bana saldıran şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.