Liderler Kurban Bayramı'nda nerede olacak? Siyasi liderlerin bayramlaşma programları belli oldu

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı hazırlıkları ülkece devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına iştirak edecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da geçirecek liderler arasında yer alıyor. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak.Parti bayramlaşmalarıBBP, bayramın ikinci günü İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AK Parti, CHP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaşacak. Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MKYK Üyesi Halil Yıldırım ile Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Dinç yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu ile Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç bulunacak.Anahtar Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, BTP, CHP, Zafer Partisi, AK Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle bayramlaşacak. Partinin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, MYK Üyesi Alper Tatlı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ahmet Eren Ayten yer alırken ziyaret heyetinde ise genel başkan yardımcıları Oğuz Sadık Aydos, Zafer Demir, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Arslan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muammer Özkan bulunacak.DSP ise MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve BTP ile bayramlaşacak.AK Parti'nin bayramlaşma programında kabul edilecek siyasi partiler şu şekilde:1- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) — 09.30 – 09.452- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) — 09.50 – 10.053- Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) — 10.10 – 10.254- Anavatan Partisi — 10.30 – 10.455- Büyük Birlik Partisi (BBP) — 10.50 – 11.056- Demokratik Sol Parti (DSP) — 11.10 – 11.257- İYİ Parti — 11.30 – 11.458- Vatan Partisi — 12.10 – 12.259- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) — 12.30 – 12.4510- Doğru Yol Partisi (DYP) — 12.50 – 13.0511- Saadet Partisi — 13.10 – 13.2512- Yeniden Refah Partisi — 13.30 – 13.4513- Gelecek Partisi — 13.50 – 14.0514- Anahtar Parti (A Parti) — 14.10 – 14.2515- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) — 14.30 – 14.4516- Türkiye İttifakı Partisi — 14.50 – 15.05

