https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/siyasi-isimlerin-kurban-bayrami-programi-belli-oldu-1106009209.html
Siyasi isimlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Siyasi isimlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı için siyasilerin programları belli oldu 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T13:23+0300
2026-05-25T13:23+0300
2026-05-25T13:23+0300
türki̇ye
kurban bayramı
recep tayyip erdoğan
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c75fab0fc8ae159868b9aa47bccf2f0f.jpg
Kurban Bayramı'nda siyasi isimlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.Erdoğan, İstanbul'da olacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.Kılıçdaroğlu Ankara'da, Özel Manisa'da olacakMahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa'da geçireceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/kilicdaroglunun-chp-genel-merkezine-gidecegi-tarih-netlesti-1106000682.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e84ca5dfc291b30f21b12daa2d129c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurban bayramı, recep tayyip erdoğan, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli
kurban bayramı, recep tayyip erdoğan, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli
Siyasi isimlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Kurban Bayramı için siyasilerin programları belli oldu
Kurban Bayramı'nda siyasi isimlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.
Erdoğan, İstanbul'da olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.
Kılıçdaroğlu Ankara'da, Özel Manisa'da olacak
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa'da geçireceğini açıkladı.