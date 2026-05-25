Siyasi isimlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Kurban Bayramı için siyasilerin programları belli oldu 25.05.2026, Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı'nda siyasi isimlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı İstanbul'da geçireceği belirtilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.Erdoğan, İstanbul'da olacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.Kılıçdaroğlu Ankara'da, Özel Manisa'da olacakMahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise bayramı memleketi Manisa'da geçireceğini açıkladı.

