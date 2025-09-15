Türkiye
Tarihi Haydarpaşa Garı'yla ilgili son karar belli oldu: Projenin ayrıntıları kısa sürede açıklanacak
Tarihi Haydarpaşa Garı'yla ilgili son karar belli oldu: Projenin ayrıntıları kısa sürede açıklanacak
Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası'nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve 2010 yılında çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası'nın önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline gelecek. Merkezde, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler yer alacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi de yine Haydarpaşa'da hizmete açılacak. Projenin ayrıntıları kısa sürede belli olacakKültür ve Turizm Bakanı Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldı. İncelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ersoy, projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.Ersoy, açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor.Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi yer alacakTarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje, Haydarpaşa'yı kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak."Tarihi cami ibadete açık kalacakProje kapsamında Haydarpaşa Garı’ndaki cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrası da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.
SON HABERLER
© AA / Ali AtmacaHaydarpaşa Garı, Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında ilk haline uygun tekrar inşa edildi. 1976'da kapsamlı bir restorasyona alınan garın bazı bölümleri, 1979'da yakıt yüklü bir tanker kazasında hasar gördü.
Tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası'nın yeni kültür ve sanat merkezine dönüşecek.
İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve 2010 yılında çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Haydarpaşa Garı, Anadolu Yakası'nın önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline gelecek. Merkezde, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler yer alacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi de yine Haydarpaşa'da hizmete açılacak.
Projenin ayrıntıları kısa sürede belli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgi aldı. İncelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ersoy, projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.
Ersoy, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tarihi Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak. Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi yer alacak

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje, Haydarpaşa'yı kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak."

Tarihi cami ibadete açık kalacak

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı’ndaki cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrası da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ama burada asla ve asla AVM ve otel olmayacak
1 Kasım 2024, 22:49
