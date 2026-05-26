Karasu'da karaya oturan kuru yük gemisinin çevresinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresine duba çekilerek, bölgeden denize giriş yasaklandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T20:31+0300
karasu, kamerun, deniz, kuru yük gemisi
20:30 26.05.2026 (güncellendi: 20:31 26.05.2026)
Hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisinin çevresine cankurtaran ekiplerince duba çekildi.
Karasu Kaymakamlığı kararıyla bölgede denize girişlerin tehlikeli olduğu değerlendirilen bölgede denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Cankurtaran Amiri Samet Karaca, gazetecilere, geminin karaya oturduğu bölgenin insanların girişine kapatıldığını söyledi.
Bu doğrultuda karar alındığını belirten Karaca şunları söyledi:
Özellikle fırtınalı denizlerde, dalga boyunun yükseldiği durumlarda oradan kurtarma yapılamayacağı veya olası problemde ulaşılmayacağı için hem kendi personelimizi riske atmamak hem de vatandaşların sağlığını korumak adına o bölgeyi deniz kullanımına kapatma kararı alındı.
Kamerun bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı.
Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmiş ve 20 Mayıs'ta kirleticilerden arındırma çalışmasına başlanmıştı.