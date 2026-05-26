Artvin'de dereler taştı: Bazı köy yolları kapandı
Artvin'de etkili olan sağanak yağış, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Yağış sonrası bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, tarım arazilerinde de hasar meydana...
2026-05-26T19:55+0300
Borçka ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı derelerin taşmasıyla çevrede su baskınları yaşandı. Şiddetli yağışın ardından farklı noktalarda heyelan meydana gelirken, toprak kaymaları nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan tarım alanlarının da taşkın ve heyelanlardan etkilendiği öğrenildi.Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Borçka Şantiye Şefliği ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.
