İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltına alındı

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kanununa Muhalefet (TCK 184) suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon 26 Mayıs 2026 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilmiş olup, saat 05.30 itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheliler şahıslar şunlardır: Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı), Nermin GÜNAY (Belediye Başkanı eşi), Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı), Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi), Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi), Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü), Sezgin KUŞ (Belediye Meclis Üyesi).

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler ile delil toplama faaliyetleri devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."