https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/italyada-2-kiside-ebola-suphesi-saglik-alarmi-verildi-1106039753.html

İtalya’da 2 kişide Ebola şüphesi: Sağlık alarmı verildi, Afrika'da vaka ve ölü sayısı artıyor

İtalya’da 2 kişide Ebola şüphesi: Sağlık alarmı verildi, Afrika'da vaka ve ölü sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

İtalya’nın kuzeyinde Uganda’dan dönen 31 yaşındaki bir erkek ve 33 yaşındaki bir kadında yüksek ateş, bulantı, kusma ve bağırsak sorunları görülmesi üzerine Ebola şüphesiyle sağlık alarmı verildi. Detaylar haberde...

2026-05-26T15:16+0300

2026-05-26T15:16+0300

2026-05-26T15:27+0300

dünya

ebola

i̇talya

uganda

demokratik kongo cumhuriyeti

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101326/92/1013269286_0:0:2664:1498_1920x0_80_0_0_f1c3aadf6f9a49a3711c43587f1f5adf.jpg

Uganda'nın Bulgarograsso ve Lurate Caccivio bölgelerinden gelen İtalyan vatandaşlarının, Doğu Afrika’da üç ay boyunca insani yardım çalışmalarında bulunduğu bildirildi. İki kişinin de aileleriyle birlikte Uganda’da kaldığı, ancak şu anda sadece ikisinin semptom gösterdiği belirtildi.Şüpheli vakalar, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşmış Milano’daki Sacco Hastanesi’ne nakledildi. Doktorlar, kadın hastanın yoğun bakıma girebileceğini açıkladıLombardiya Bölge Sağlık Bakanı Guido Bertolaso, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:Bertolaso, henüz Ebola tanısının kesinleşmediğini, test sonuçlarının pazartesi günü geç saatlerde beklediğini ve “sonuçların negatif çıkmasını umduklarını” söyledi.Alternatif teşhis olarak ‘sıtma’Uzmanlar, semptomların beyin sıtması gibi diğer hastalıklara da işaret edebileceğini belirtiyor. Ancak bölgenin Ebola riski yüksek olması nedeniyle tüm protokoller devreye sokuldu.Ebola salgını DKC ve Uganda’da hızla yayılıyorİtalya’daki şüpheli vakalar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Uganda’daki ciddi Ebola salgınıyla aynı zamana denk geldi.Tedros, Afrika Birliği’ne hitaben yaptığı online toplantıda, “Vakaları erken tespit edemediğimiz için şimdi ‘yetişmeye’ çalışıyoruz. Salgın, düzelmeden önce daha da kötüleşebilir” uyarısında bulundu.Tedavisi olmayan suşSalgının Bundibugyo suşu olduğu belirtiliyor. Bu suşun ölüm oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Henüz onaylanmış bir aşı veya bu suşa özel ilaç bulunmuyor. Deneysel aşılar üzerinde çalışılıyor.DSÖ salgının uluslararası endişe kaynağı bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/ebola-salgini-hastaneleri-felc-etti-900den-fazla-supheli-vaka-1106007211.html

i̇talya

uganda

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebola, i̇talya, uganda, demokratik kongo cumhuriyeti, dünya sağlık örgütü (dsö)