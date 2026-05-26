İtalya’da 2 kişide Ebola şüphesi: Sağlık alarmı verildi, Afrika'da vaka ve ölü sayısı artıyor
İtalya’nın kuzeyinde Uganda’dan dönen 31 yaşındaki bir erkek ve 33 yaşındaki bir kadında yüksek ateş, bulantı, kusma ve bağırsak sorunları görülmesi üzerine Ebola şüphesiyle sağlık alarmı verildi. Detaylar haberde...
15:16 26.05.2026 (güncellendi: 15:27 26.05.2026)
İtalya’nın kuzeyinde Uganda’dan dönen 31 yaşındaki bir erkek ve 33 yaşındaki bir kadında yüksek ateş, bulantı, kusma ve bağırsak sorunları görülmesi üzerine Ebola şüphesiyle sağlık alarmı verildi.
Uganda'nın Bulgarograsso ve Lurate Caccivio bölgelerinden gelen İtalyan vatandaşlarının, Doğu Afrika’da üç ay boyunca insani yardım çalışmalarında bulunduğu bildirildi. İki kişinin de aileleriyle birlikte Uganda’da kaldığı, ancak şu anda sadece ikisinin semptom gösterdiği belirtildi.
Şüpheli vakalar, yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar konusunda uzmanlaşmış Milano’daki Sacco Hastanesi’ne nakledildi. Doktorlar, kadın hastanın yoğun bakıma girebileceğini açıkladı
Lombardiya Bölge Sağlık Bakanı Guido Bertolaso, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

İki farklı aileden 7 İtalyan vatandaşı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda sınırına yakın bir bölgeden döndü. Üç ay boyunca gönüllü olarak yardım faaliyetlerinde bulundular. Dün gece bu vatandaşlardan ikisinde yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal ve hafif nörolojik semptomlar görüldü.

Bertolaso, henüz Ebola tanısının kesinleşmediğini, test sonuçlarının pazartesi günü geç saatlerde beklediğini ve “sonuçların negatif çıkmasını umduklarını” söyledi.

Alternatif teşhis olarak ‘sıtma’

Uzmanlar, semptomların beyin sıtması gibi diğer hastalıklara da işaret edebileceğini belirtiyor. Ancak bölgenin Ebola riski yüksek olması nedeniyle tüm protokoller devreye sokuldu.

Ebola salgını DKC ve Uganda’da hızla yayılıyor

İtalya’daki şüpheli vakalar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Uganda’daki ciddi Ebola salgınıyla aynı zamana denk geldi.
Uganda’da son olarak 2 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 7’ye yükseldi.
Demokratik Kongo Cumhuryeti’nde ise 15 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 1000 şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının “aşırı ciddi” olduğunu ve müdahale çalışmalarının vakaları tespit etmekte yetersiz kaldığını belirtti.
Tedros, Afrika Birliği’ne hitaben yaptığı online toplantıda, “Vakaları erken tespit edemediğimiz için şimdi ‘yetişmeye’ çalışıyoruz. Salgın, düzelmeden önce daha da kötüleşebilir” uyarısında bulundu.

Tedavisi olmayan suş

Salgının Bundibugyo suşu olduğu belirtiliyor. Bu suşun ölüm oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Henüz onaylanmış bir aşı veya bu suşa özel ilaç bulunmuyor. Deneysel aşılar üzerinde çalışılıyor.
DSÖ salgının uluslararası endişe kaynağı bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmişti.
