İçi altın dolu çantayı otogarda unuttular

Bursa'da terminalde içerisinde 3.5 milyon liralık altın bulunan çantayı unuttular. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

Bursa İnegöl'de otobüs terminalinde içerisinde yaklaşık 3,5 milyon liralık altın bulunan çanta bulundu. Çantayı unutan çifte bir saat süren araştırma sonucunda ulaşıldı. Sahipsiz çanta ihbarı yapıldıİnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren araştırma sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahiplerine teslim edildi. Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği bildirildi.

