https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/demansin-az-bilinen-6-fiziksel-belirtisi-yuruyusunuz-ve-uykunuz-ipucu-olabilir-1103701309.html

Demansın az bilinen 6 fiziksel belirtisi: Yürüyüşünüz ve uykunuz ipucu olabilir

Demansın az bilinen 6 fiziksel belirtisi: Yürüyüşünüz ve uykunuz ipucu olabilir

Sputnik Türkiye

Uzmanlara göre demans yalnızca hafıza kaybıyla sınırlı değil. Yürüme bozukluğu, yutma sorunu, idrar kaçırma ve uyku düzensizliği gibi fiziksel belirtiler de... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T15:46+0300

2026-02-22T15:46+0300

2026-02-22T15:46+0300

sağlik

demans

hafıza kaybı

uyku

i̇drar

denge

fiziksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093481153_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_1ec8634a852fa10ed4697774b8a83498.jpg

Demans denildiğinde akla ilk olarak hafıza kaybı geliyor. Ancak uzmanlara göre hastalık yalnızca unutkanlıkla sınırlı değil. Fiziksel bazı değişiklikler de önemli sinyaller verebiliyor.Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden geriatri uzmanı Dr. Stephanie Nothelle’nin, demansın daha az bilinen fiziksel belirtilerine dikkat çektiği aktarıldı.Alzheimer’s Society verilerine göre İngiltere’de yaklaşık 1 milyon kişinin demansla yaşadığı, bu sayının 2040’a kadar 1.4 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.Yürüyüş ve denge sorunlarıDr. Nothelle’nin, fiziksel belirtilerin çoğunun hastalığın ilerleyen dönemlerinde görüldüğünü ancak yürüyüş ve denge sorunlarının daha erken ortaya çıkabileceğini söylediği aktarıldı.Uzmanın, dengede kalmanın ve düzgün yürümenin ciddi bir zihinsel kontrol gerektirdiğini, bu nedenle yürüme güçlüğünün diğer belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.Ayrıca bazı demans türlerinde, özellikle Lewy cisimcikli demansta, hareketlerin yavaşlaması, ayak sürüyerek yürüme ve kaslarda sertlik gibi belirtilerin görülebileceği kaydedildi.Yutma ve mesane kontrolüNothelle’nin, demans hastalarında yutma güçlüğü yaşanabileceğini ve yiyeceklerin yanlışlıkla solunum yollarına kaçabileceğini belirttiği aktarıldı. Bu durumun zatürre riskini artırabileceği ifade edildi.Uzmanın, “İdrar kaçırma ne yazık ki demansın bir belirtisi olabilir” dediği bildirildi. Bunun, mesane kontrolünden sorumlu sinirlerin zamanla zarar görmesiyle ilişkili olduğu kaydedildi.Duyular ve uyku düzeni değişebilirLewy cisimcikli demansın tat ve koku duyusunda değişikliklere yol açabileceği belirtildi. Bazı kişilerde tükürük artışı ve salya akıntısının da görülebileceği ifade edildi.Alzheimer’s Society’nin, demansın uyku-uyanıklık döngüsünü bozabileceğini aktardığı bildirildi. Hastaların geceleri uyuyamama, sık uyanma veya gündüzleri aşırı uyuma gibi sorunlar yaşayabileceği kaydedildi.Uzmanların, bu tür fiziksel belirtilerin hafıza sorunlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/yuksek-rakim-diyabete-karsi-koruyor-mu-bilim-insanlari-sasirtan-mekanizmayi-acikladi-1103696322.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demans, hafıza kaybı, uyku, i̇drar, denge, fiziksel