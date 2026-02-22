https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/demansin-az-bilinen-6-fiziksel-belirtisi-yuruyusunuz-ve-uykunuz-ipucu-olabilir-1103701309.html
Demansın az bilinen 6 fiziksel belirtisi: Yürüyüşünüz ve uykunuz ipucu olabilir
Demans denildiğinde akla ilk olarak hafıza kaybı geliyor. Ancak uzmanlara göre hastalık yalnızca unutkanlıkla sınırlı değil. Fiziksel bazı değişiklikler de önemli sinyaller verebiliyor.Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden geriatri uzmanı Dr. Stephanie Nothelle’nin, demansın daha az bilinen fiziksel belirtilerine dikkat çektiği aktarıldı.Alzheimer’s Society verilerine göre İngiltere’de yaklaşık 1 milyon kişinin demansla yaşadığı, bu sayının 2040’a kadar 1.4 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.Yürüyüş ve denge sorunlarıDr. Nothelle’nin, fiziksel belirtilerin çoğunun hastalığın ilerleyen dönemlerinde görüldüğünü ancak yürüyüş ve denge sorunlarının daha erken ortaya çıkabileceğini söylediği aktarıldı.Uzmanın, dengede kalmanın ve düzgün yürümenin ciddi bir zihinsel kontrol gerektirdiğini, bu nedenle yürüme güçlüğünün diğer belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.Ayrıca bazı demans türlerinde, özellikle Lewy cisimcikli demansta, hareketlerin yavaşlaması, ayak sürüyerek yürüme ve kaslarda sertlik gibi belirtilerin görülebileceği kaydedildi.Yutma ve mesane kontrolüNothelle’nin, demans hastalarında yutma güçlüğü yaşanabileceğini ve yiyeceklerin yanlışlıkla solunum yollarına kaçabileceğini belirttiği aktarıldı. Bu durumun zatürre riskini artırabileceği ifade edildi.Uzmanın, “İdrar kaçırma ne yazık ki demansın bir belirtisi olabilir” dediği bildirildi. Bunun, mesane kontrolünden sorumlu sinirlerin zamanla zarar görmesiyle ilişkili olduğu kaydedildi.Duyular ve uyku düzeni değişebilirLewy cisimcikli demansın tat ve koku duyusunda değişikliklere yol açabileceği belirtildi. Bazı kişilerde tükürük artışı ve salya akıntısının da görülebileceği ifade edildi.Alzheimer’s Society’nin, demansın uyku-uyanıklık döngüsünü bozabileceğini aktardığı bildirildi. Hastaların geceleri uyuyamama, sık uyanma veya gündüzleri aşırı uyuma gibi sorunlar yaşayabileceği kaydedildi.Uzmanların, bu tür fiziksel belirtilerin hafıza sorunlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Demans denildiğinde akla ilk olarak hafıza kaybı geliyor. Ancak uzmanlara göre hastalık yalnızca unutkanlıkla sınırlı değil. Fiziksel bazı değişiklikler de önemli sinyaller verebiliyor.
Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden geriatri uzmanı Dr. Stephanie Nothelle’nin, demansın daha az bilinen fiziksel belirtilerine dikkat çektiği aktarıldı.
Alzheimer’s Society verilerine göre İngiltere’de yaklaşık 1 milyon kişinin demansla yaşadığı, bu sayının 2040’a kadar 1.4 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.
Yürüyüş ve denge sorunları
Dr. Nothelle’nin, fiziksel belirtilerin çoğunun hastalığın ilerleyen dönemlerinde görüldüğünü ancak yürüyüş ve denge sorunlarının daha erken ortaya çıkabileceğini söylediği aktarıldı.
Uzmanın, dengede kalmanın ve düzgün yürümenin ciddi bir zihinsel kontrol gerektirdiğini, bu nedenle yürüme güçlüğünün diğer belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.
Ayrıca bazı demans türlerinde, özellikle Lewy cisimcikli demansta, hareketlerin yavaşlaması, ayak sürüyerek yürüme ve kaslarda sertlik gibi belirtilerin görülebileceği kaydedildi.
Nothelle’nin, demans hastalarında yutma güçlüğü yaşanabileceğini ve yiyeceklerin yanlışlıkla solunum yollarına kaçabileceğini belirttiği aktarıldı. Bu durumun zatürre riskini artırabileceği ifade edildi.
Uzmanın, “İdrar kaçırma ne yazık ki demansın bir belirtisi olabilir” dediği bildirildi. Bunun, mesane kontrolünden sorumlu sinirlerin zamanla zarar görmesiyle ilişkili olduğu kaydedildi.
Duyular ve uyku düzeni değişebilir
Lewy cisimcikli demansın tat ve koku duyusunda değişikliklere yol açabileceği belirtildi. Bazı kişilerde tükürük artışı ve salya akıntısının da görülebileceği ifade edildi.
Alzheimer’s Society’nin, demansın uyku-uyanıklık döngüsünü bozabileceğini aktardığı bildirildi. Hastaların geceleri uyuyamama, sık uyanma veya gündüzleri aşırı uyuma gibi sorunlar yaşayabileceği kaydedildi.
Uzmanların, bu tür fiziksel belirtilerin hafıza sorunlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.