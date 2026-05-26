Hondius'tan tahliye edilen İspanyol yolcunun hantavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Hantavirüs salgını yaşanan yolcu gemisinden tahliye edilen İspanyol vatandaşının test sonucu pozitif çıktı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
İspanya Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü (25 mayıs) yaptığı açıklamada, hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinden tahliye edilen ve Madrid'deki bir hastanede karantinaya alınan bir İspanyol vatandaşının hantavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Hastanın, MV Hondius gemisinde bulunan 14 İspanyol yolcudan birisi olduğu vurgulandı. İspanyol yolcular, 10 Mayıs'tan beri Madrid'deki Gomez Ulla Merkez Savunma Hastanesi'nde karantinada tutuluyorlar.
Yetkililer, hastanın yolcu gemisinde salgının ilk tespitinden sonra başlatılan epidemiyolojik izleme yoluyla belirlenen yakın temaslı bir kişi olduğunu belirtti.
Vaka doğrulandıktan sonra hasta, uzman tıbbi gözetim altında kalacağı hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon Ünitesine (UATAN) nakledildi. Bu vakayla birlikte hantavirüslü İspanyol vatandaşı sayısı ikiye çıktı.