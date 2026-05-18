Endonezya'da hantavirüs alarmı: Jakarta'da yeni vakalar tespit edildi, havalimanlarında önlemler sıkılaştırıldı

Sputnik Türkiye

Endonezya'da hantavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçti. Jakarta Sağlık Dairesi, başkentte 3 doğrulanmış ve 6 şüpheli vaka tespit edildiğini açıklayarak halk... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T13:12+0300

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da halk sağlığını tehdit eden yeni hantavirüs vakaları tespit edildi. Jakarta Sağlık Dairesi Başkanı Ani Ruspitawati tarafından yapılan resmi açıklamada, şehirde 3 doğrulanmış hantavirüs vakası ile müşahede altında tutulan 6 şüpheli hantavirüs vakası bulunduğu bildirildi. Olası vaka sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla Jakarta genelinde hızlı müdahale ekipleri görevelendirildi ve halk sağlığı gözetim mekanizmaları üst düzeye çıkarıldı.Havalimanlarında sıkı sağlik denetimiYeni vakaların ardından ülkede hantavirüs salgınına karşı önlemler en üst seviyeye getirildi. Giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı bünyesinde sağlık denetimleri ciddi şekilde sıkılaştırıldı. Havalimanına gelen tüm yolcular için zorunlu sağlık beyanı, ateş ölçümü ve görsel inceleme uygulamaları devreye sokuldu. Yetkililer, virüsün yayılımını engellemek için sınır kapılarındaki bu kontrollerin tavizsiz uygulanacağını belirtti.Endonezya'da hantavirüs geçmişi ve can kayıplarıSağlık yetkilileri, hantavirüs enfeksiyonu tablosunun ülke için tamamen yeni bir tehdit olmadığını hatırlattı. Paylaşılan resmi verilere göre, 2024 ile 2026 yılları arasında Endonezya genelinde toplam 23 hantavirüs vakası kaydedildi ve bu vakalardan 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar, kemirgenlerden bulaşan bu virüse karşı vatandaşların hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Yolcu gemisinde küresel hantavirüs salgını alarmıEndonezya’daki gelişmelerin yanı sıra, uluslararası sularda da büyük bir hantavirüs salgını patlak verdi. Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na doğru hareket eden Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi içerisinde ölümcül bir salgın meydana geldi. Gemide bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.Salgın üzerine rota değiştiren yolcu gemisi, 10 Mayıs tarihinde Kanarya Adaları'na ulaştı ve içerisindeki yolcular hızlıca tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gemiyle bağlantılı toplam 11 hantavirüs vakası bildirildiği ve bu vakalardan 9'unun ölümcül hastalıklara yol açabilen Andes virüsü ile enfekte olduğunun doğrulandığı ilan edildi.

2026

