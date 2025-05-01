https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/hali-saha-macinda-kalbi-durdu-vucut-isisi-dusurulerek-hayata-donduruldu-1095838295.html

Halı saha maçında kalbi durdu: Vücut ısısı düşürülerek hayata döndürüldü

Halı saha maçında kalbi durdu: Vücut ısısı düşürülerek hayata döndürüldü

Sputnik Türkiye

İzmir'de halı sahada futbol oynarken kalbi duran Yavuz Ulu, bilinci kapalı kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra uyandı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T13:19+0300

2025-05-01T13:19+0300

2025-05-01T13:35+0300

sağlik

halı saha

halı saha maçı

futbol

kalp krizi

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İzmir Buca'da halı sahada futbol oynarken kalbi duran 41 yaşındaki Yavuz Ulu, bilinci kapalı kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Vücudunda ısı farkının yaratabileceği nörolojik sorunlara karşı hedefe yönelik soğutma tedavisi uygulanılan ve vücut ısısı 35 dereceye düşürülen Ulu, 12 gün sonra sağlıklı şekilde uyandı.12 gün sonra kendine geldi41 yaşındaki 3 çocuk babası Ulu, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaştı. Kalbi duran Ulu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama döndürüldü, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Tıkalı kalp damarları hızlı şekilde stent ile açılan hasta, anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Anestezi uzmanları Prof. Dr. Aykut Sarıtaş ve Doç. Dr. Çiler Zincircioğlu tarafından takip edilen hastaya, vücudunda ısı farkının yaratabileceği nörolojik sorunlara karşı hedefe yönelik soğutma tedavisi uygulanmasına karar verildi. Bu sayede beyin hücreleri zarar görmeyen hasta, 12 gün sonra sağlıklı şekilde uyandı.Hiçbir kalp hastalığım yokHastanede tedavisi süren Yavuz Ulu, olay anında kendinden geçtiğini belirterek, "16 gündür buradayım, son 4 günü hatırlıyorum. Soğuk tedavi uygulamışlar. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu yaşta hayata dönmek çok şanslı bir şey olsa gerek. Burada ilk kendime geldiğimde rutin kontrolüm oldu. Neredeyim ben? dedim. Bir şey mi oldu? Olayı anlattıklarında şok üzerine şok yaşadım, hiçbir şekilde olayı hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde kalp hastalığı yoktu" dedi.Vücut ısısı 35 dereceye düşürüldüProf. Dr. Aykut Sarıtaş, hastalarının yoğun bakım servisine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.Hastalarına soğutma tedavisi uyguladıklarını aktaran Sarıtaş, "Hastanın vücut sıcaklığı belirli dereceye kadar düşürülüyor. Vücuduna petler yapıştırarak, vücut ısısını 35 dereceye kadar düşürdük. Isı monitörizasyonumuzla hastamızın vücut sıcaklığını hep 35 derecede sabit tuttuk. Bunu 24 saatlik bir tedavi olarak uyguladıktan sonra normal sıcaklık şeklinde tutmayı hedefledik. Burada da ateş yükselmelerine izin vermedik. Önemli olan burada ateş yükselmelerinin yaratacağı zarar. Bu çok önemli. Beyin fonksiyonlarını korumak ve uzun vadeli nörolojik hasarlanmasını önlemek amacıyla bu tedaviyi uyguluyoruz." diye anlattı. Bitkisel hayata girebilirdiErken uygulanan soğutma tedavisi sayesinde hastalarının sağlığına kavuştuğunu belirten Sarıtaş, "Eğer bu tedavi zamanında uygulanmasıydı hastamız bitkisel hayatta kalabilirdi, yatağa bağımlı olabilirdi" diye konuştu.

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halı saha, halı saha maçı, futbol, kalp krizi