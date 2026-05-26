Galapagos Adaları'nda büyük keşif: Golf topu büyüklüğünde yeni ahtapot türü bulundu
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yer alan Galapagos Adaları yakınlarında, sadece bir golf topu büyüklüğünde ve masmavi renkte yeni bir... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yer alan Galapagos Adaları yakınlarında, sadece bir golf topu büyüklüğünde ve masmavi renkte yeni bir ahtapot türü keşfetti. Deniz yüzeyinin 1,7 kilometre altında, derin deniz keşif gezisi sırasında sualtı robotu kameralarına yakalanan bu canlıya Microeledone galapagensis adı verildi.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Field Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bilim insanları okyanus bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bir keşfe imza attı. Galapagos Adaları takımadalarının kuzey kesiminde yer alan Darwin Adası açıklarında yürütülen araştırmalarda, daha önce literatürde yer almayan yeni bir ahtapot türü tespit edildi. Sıra dışı masmavi rengi ve minik boyutuyla dikkat çeken bu deniz canlısı, okyanus tabanındaki gizemli yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
1.7 kilometre derinlikte sualtı robotlu arama
İlk olarak 2015 yılındaki bir derin deniz keşif gezisi sırasında sinyal veren canlıyı daha yakından incelemek isteyen araştırmacılar, teknolojik imkanları seferber etti. Bilim heyeti, okyanus tabanını taramak amacıyla özel olarak tasarlanmış uzaktan kumandalı bir sualtı robotu (ROV) kullandı. Yayınlanan resmi basın bülteninde, robotun kamerasının yaklaşık 1,7 kilometre derinlikte (5.800 fit) bulunan bir denizaltı dağının yakınlarında hareket ettiği sırada bu nadir eklembacaklı türünü net bir şekilde görüntülemeyi başardığı aktarıldı.
Bilim dünyasını şaşkına çeviren boyutlar
Okyanusun karanlık sularından gelen ilk görüntüleri izleyen araştırmacılar, minik canlının rengi ve boyutu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Çok küçük!" ve "Mavi!" ünlemleriyle büyük bir coşku yaşadı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, bu sevimli canlıya ait fiziksel veriler raporlaştırıldı. Raporda, tamamen yetişkin bir bireyinin bile bir golf topu boyutundan daha büyük olmadığı ve yumuşakçalar sınıfına ait daha önce hiç tanımlanmamış endemik bir tür olduğu tescillendi.
Yeni türün i̇smi belli oldu: Microeledone Galapagensis
Field Doğa Tarihi Müzesi laboratuvarlarında tamamlanan taksonomik çalışmaların ardından, bu yeni ahtapot türü bilim dünyası adına resmi olarak isimlendirildi. Uzmanlar, Galapagos'un derin sularına atıfta bulunarak canlıya Microeledone galapagensis adını verdi. Keşif, büyük okyanus derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen binlerce mikro deniz canlısı türü için önemli bir veri kaynağı ve okyanus bilimi adına büyük bir viraj olarak değerlendiriliyor.