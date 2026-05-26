https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/fico-slovakyanin-rus-gazi-davasina-abden-yeni-katilimlar-olabilir-1106045688.html

Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir

Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rus doğal gazı ithalatını kısıtlayan AB kararına karşı başlattığı yasal sürece diğer Avrupa ülkelerinin de destek... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T18:01+0300

2026-05-26T18:01+0300

2026-05-26T18:01+0300

dünya

robert fico

slovakya

ab

avrupa birliği

avrupa komisyonu

rus doğal gazı

i̇thalat

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazı ithalat yasağına karşı açtığı davaya diğer üye ülkelerin de katılabileceğini söyledi. Fico, birçok başbakanın bu yönde imada bulunduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alması gerektiğini vurguladı.Fico, "Birçok başbakan, davaya katılabileceklerine dair bana imalarda bulunuyor" diyerek, AB içinde karara yönelik bir memnuniyetsizlik olduğunu dile getirdi.Kararın alınma şeklini de eleştiren Fico, "Avrupa Komisyonu'nun bu konuda oy çokluğuyla değil, tüm üye ülkelerin onayını alarak karar vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Fico, bu tür kritik kararlarda oy birliği ilkesinin önemine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/almanyada-rusya-tehdidi-ve-orduyu-guclendirme-cagrilarina-karsi-siyasetcilerden-art-arda-uyarilar-1105935615.html

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rus doğal gazı, i̇thalat, dava