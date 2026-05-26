Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rus doğal gazı ithalatını kısıtlayan AB kararına karşı başlattığı yasal sürece diğer Avrupa ülkelerinin de destek... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazı ithalat yasağına karşı açtığı davaya diğer üye ülkelerin de katılabileceğini söyledi. Fico, birçok başbakanın bu yönde imada bulunduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alması gerektiğini vurguladı.Fico, "Birçok başbakan, davaya katılabileceklerine dair bana imalarda bulunuyor" diyerek, AB içinde karara yönelik bir memnuniyetsizlik olduğunu dile getirdi.Kararın alınma şeklini de eleştiren Fico, "Avrupa Komisyonu'nun bu konuda oy çokluğuyla değil, tüm üye ülkelerin onayını alarak karar vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Fico, bu tür kritik kararlarda oy birliği ilkesinin önemine dikkat çekti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rus doğal gazı ithalatını kısıtlayan AB kararına karşı başlattığı yasal sürece diğer Avrupa ülkelerinin de destek verebileceğini açıkladı.
