Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/fico-slovakyanin-rus-gazi-davasina-abden-yeni-katilimlar-olabilir-1106045688.html
Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir
Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rus doğal gazı ithalatını kısıtlayan AB kararına karşı başlattığı yasal sürece diğer Avrupa ülkelerinin de destek... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T18:01+0300
2026-05-26T18:01+0300
dünya
robert fico
slovakya
ab
avrupa birliği
avrupa komisyonu
rus doğal gazı
i̇thalat
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazı ithalat yasağına karşı açtığı davaya diğer üye ülkelerin de katılabileceğini söyledi. Fico, birçok başbakanın bu yönde imada bulunduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alması gerektiğini vurguladı.Fico, "Birçok başbakan, davaya katılabileceklerine dair bana imalarda bulunuyor" diyerek, AB içinde karara yönelik bir memnuniyetsizlik olduğunu dile getirdi.Kararın alınma şeklini de eleştiren Fico, "Avrupa Komisyonu'nun bu konuda oy çokluğuyla değil, tüm üye ülkelerin onayını alarak karar vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Fico, bu tür kritik kararlarda oy birliği ilkesinin önemine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/almanyada-rusya-tehdidi-ve-orduyu-guclendirme-cagrilarina-karsi-siyasetcilerden-art-arda-uyarilar-1105935615.html
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_72:0:733:496_1920x0_80_0_0_86e062c74cd9e6e1a189c0122e977add.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
robert fico, slovakya, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rus doğal gazı, i̇thalat, dava
robert fico, slovakya, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, rus doğal gazı, i̇thalat, dava

Fico: Slovakya’nın Rus gazı davasına AB’den yeni katılımlar olabilir

18:01 26.05.2026
© AP Photo / Petr David JosekRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Abone ol
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Rus doğal gazı ithalatını kısıtlayan AB kararına karşı başlattığı yasal sürece diğer Avrupa ülkelerinin de destek verebileceğini açıkladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gazı ithalat yasağına karşı açtığı davaya diğer üye ülkelerin de katılabileceğini söyledi. Fico, birçok başbakanın bu yönde imada bulunduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu'nun bu kararı oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alması gerektiğini vurguladı.
Fico, "Birçok başbakan, davaya katılabileceklerine dair bana imalarda bulunuyor" diyerek, AB içinde karara yönelik bir memnuniyetsizlik olduğunu dile getirdi.
Kararın alınma şeklini de eleştiren Fico, "Avrupa Komisyonu'nun bu konuda oy çokluğuyla değil, tüm üye ülkelerin onayını alarak karar vermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı. Fico, bu tür kritik kararlarda oy birliği ilkesinin önemine dikkat çekti.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
DÜNYA
Almanya’da ‘Rusya tehdidi’ ve orduyu güçlendirme çağrılarına karşı siyasetçilerden art arda uyarılar
21 Mayıs, 19:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала