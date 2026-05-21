Almanya’da ‘Rusya tehdidi’ ve orduyu güçlendirme çağrılarına karşı siyasetçilerden art arda uyarılar

Ukrayna'daki çatışma devam ederken, Alman siyasi elitinde giderek daha sık, Almanya ordusunun (Bundeswehr) güçlendirilmesi ve Rusya'dan gelebilecek muhtemel...

Ukrayna’daki çatışma sürerken Berlin’de hem Rusya’ya karşı sertleşme ve Bundeswehr’i “Avrupa’nın en güçlü ordusu” yapma söylemi öne çıkıyor, hem de Almanya ve Avrupa’yı yeni bir savaş sarmalına sürükleyeceği uyarısıyla bu çizgiye karşı çıkan siyasetçilerin sayısı artıyor. Almanya’daki Rus karşıtı sanat enstalasyonları da tartışmayı körüklüyor.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce Bundeswehr’i “Avrupa’nın en güçlü ordusu” haline getirme niyetini açıklamış; Savunma Bakanı Boris Pistorius da Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa’nın “son 20-30 yılda unuttuğu” yeni bir askeri tehdidin Rusya’dan geldiğini öne sürmüştü.Bu atmosferde, Berlin’in merkezinde Thomas Schulte Galerisi’nin vitrininde yer alan “En iyi hediye ölü Ruslar” yazısı tartışma konusu oldu. Lübnan asıllı Amerikalı bir sanatçıya ait enstalasyonun, iddiaya göre, şiddet ve nefreti mahkum etmeyi amaçladığı; duvar yazılarının bombaların üzerindeki sloganlardan alındığı, ters çevrilmiş otomobilin ise savaşın yıktığı hayatları simgelediği belirtiliyor. Ancak sıradan yayalar çoğu zaman bunun bir “sanat eseri” olduğunu fark etmiyor; hafızalarında 'Rusların öldürülmesi' çağrısı yapan tek cümle kalıyor.Buna karşın, Almanya’da hem ordunun hızla silahlandırılmasına hem de Rusya ile çatışmanın tırmandırılmasına karşı çıkan siyasetçiler de güçlü biçimde seslerini yükseltiyor:– Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel, “Savaş yürütmeyi, hatta Ukrayna’daki savaşı bile, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin güvenliği için son derece ölümcül ve büyük bir tehdit olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.– BSW partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht, X’te Friedrich Merz’in “kendi halkına karşı politika” izlediğini savundu. Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin Alman vergi mükellefleri için “dipsiz bir kuyu” olacağını belirterek, “Karşılıklı yardım maddesi sayesinde Almanya’yı nihai olarak savaşın tarafına dönüştürecek” uyarısında bulundu.– Aynı partiden Sevim Dağdelen, NachDenkSeiten portalında yayınlanan “Almanya’nın Ukrayna ile Rusya’ya karşı askeri paktı” başlıklı yorumunda, “Diyalog yoluyla barış giderek daha az olası hale geliyor; bunun nedenlerinden biri, Alman hükümetinin Rusya’yı yenebileceğine ve yenmesi gerektiğine kesin olarak inanması. İlan edilen hedef ‘kararlı bir zafer’” değerlendirmesinde bulundu.– AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla ise Ukrayna’nın “nihai zaferi” hayalinin hem Ukrayna hem de Almanya için yıkıcı olacağını söyleyerek, “Bu yanlış vekalet savaşını sürdürmemeli ve onu alın teriyle kazanılmış vergi paramızla beslememeliyiz” ifadelerini kullandı.Diğer Avrupa ülkelerinde de birçok siyasetçi, çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesini savunuyor:– Slovakya Başbakanı Robert Fico, “Rusya ile normal bir diyalog yürütmeliyiz” diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’i olası arabulucu olarak anmasına atıfla “Putin, en azından Rus ruhunu biraz anlayan birini istiyor” dedi.– Avrupa Parlamentosu üyesi Lubos Blaha, yalnızca “aşırılıkçıların” Rusya ile diyalogun gerekliliğini görmezden geldiğini belirtti.– Eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski de birçok kez, savaş sonrası Avrupa’nın “Nasıl olsa yeni bir ilişki sistemi kurmak zorunda kalacağını, çünkü Rusya’nın hiçbir yere kaybolmayacağını” ifade etti.– İtalya’daki Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, bir röportajında şu çağrıyı yaptı: “Avrupa’ya gitmek ve Almanlara, Almanya’ya, von der Leyen’e, Almanya’nın yeniden silahlandırılması ve askeri açıdan bir süper güce dönüştürülmesi anlaşmalarını imzalayamayacağımızı söylemek gerekiyor. Savaş ekonomisine karşı durmalıyız. Bu yeniden silahlanma bize daha fazla güvenlik sağlamayacak; tam tersine, daha büyük istikrarsızlık yaratacak ve yalnızca halkın sırtından bir avuç seçkini zengin edecek.”– Sırbistan’ın eski başbakan yardımcısı Aleksandar Vulin ise çok daha sert bir dille, “Biz, Avrupa’da ve dünyada barışın, Almanların torunlarının dedelerinin suçlarından utanç duyması sayesinde korunduğuna safça inanmıştık. İkinci Dünya Savaşı dönemi suçlularının torunları artık babalarının suçlarından utanmıyor; onlar yenilgiden utanıyor ve rövanşın hayalini kuruyor” ifadelerini kullandı.

