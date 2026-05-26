Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesi: İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede 'İran halkının bu zorlu zamanları...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
17:36 26.05.2026 (güncellendi: 18:21 26.05.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede 'İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade ettiği' aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti."
"Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti."