Dünya turuna çıkan Çinli gezgin Türkiye'ye geldi: 7 bin 100 kilometre yürüdü

Sputnik Türkiye

Dünya turu için Çin'den yola çıkan gezgin 7 bin 100 kilometre yürüyerek Türkiye'ye geldi. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T13:37+0300

Çevre konusuna dikkat çekmek ve doğal güzellikleri keşfetmek için ülkesinden yola çıkan Çinli gezgin Xiong Xianjun, yaklaşık 7 bin 100 kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. El arabasıyla yola düşen Çinli gezgin, 400 günden fazladır yolda. Hedefi ise tüm kıtalarda 100 ülkeyi ziyaret etmek. Çinli gezgin Türkiye'yi çok sevdiğini anlatırken 10 yılda turunu tamamlamayı planladığını anlattı. Turunu 10 yılda tamamlamayı hedefliyorDüzce'de yolculuğuna devam eden Xiong, yaklaşık 1 aydır çeşitli şehirlerini gördüğü Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi. Geçtiği güzergahlarda yöre halkının kendisini evlerine davet etmesini ve esnafın ikramda bulunmasını memnuniyetle karşılayan Xiong, Ankara'ya doğru yol aldığı dünya turunu 10 yılda tamamlamayı planlıyor.Yazılım firmasında çalışırken işten ayrılıp yollara düştü Xiong Xianjun, Çin'de bir yazılım şirketinde çalışırken çevre konusuna dikkati çekmek istediğini, bu doğrultuda geçen yılın başlarında yürüyerek dünya turuna çıktığını söyledi.Türkiye'ye gelmeden önce birçok ülkeden geçtiğini belirten Xiong, "400 günden fazladır yollardayım. 7 bin 100 kilometre yol kat ettim ve 8 ülke ziyaret ettim. Tüm kıtalarda 100 ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorum. Bu, önümüzdeki 10 yıl için hayalim." diye konuştu.Türkiye'ye hayran kaldım Xiong, Türkiye'ye hayran kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'yi gerçekten çok sevdim. Türkiye cana yakın insanların olduğu güzel bir ülke. Gelmeden önce Türkiye'nin bu kadar güzel olacağını hiç hayal etmemiştim. Geldiğimde Türkiye'nin manzaralarının inanılmaz derecede güzel, tarihinin de zengin olduğunu gördüm. En önemlisi, Türkiye'de çok iyi kalpli arkadaşlar edindim, yerel halk bana çok yardımcı oldu ve destek verdi."Yolculuğuna Ermenistan-Azerbaycan-Kazakistan rotası üzerinden devam edeceğini ifade eden Xiong, Türkiye ile ilgili anılarını hafızasında yaşatacağını sözlerine ekledi.

