CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor: Hangi isimler var?
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor: Hangi isimler var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi'nin (PM), 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T16:05+0300
2026-05-26T16:06+0300
CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirildi.Mevcut listede, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı.Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.
16:05 26.05.2026 (güncellendi: 16:06 26.05.2026)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi'nin (PM), 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor.
CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirildi.
Mevcut listede, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan PM listesinde olan bazı isimler, belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı.
Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

Mevcut PM üyeleri

CHP'den yapılan bildirime göre, mevcut PM üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek."
Partinin Kurula yaptığı bildirimde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de isimleri belirlendi.
15 kişilik YDK'nin üyelerinin şunlar olması bekleniyor:
"Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahır Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay, Gonca Yelda Orhan."
