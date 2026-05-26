Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’nin DNA’sıyla oynadı, CHP’yi kirletti, şimdi de CHP’yi bölmek için harekete geçti

Şansı oldu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki kez kazandı. Şanssızlığı oldu çünkü para gücüyle CHP’yi dizayn etmeye çalıştı; Atatürk’ün CHP’sini Ekrem’in CHP’sine çevirdi. Bugün CHP’nin yargılandığı yolsuzluk, rüşvet davalarının hepsinin altından Ekrem İmamoğlu çıkıyor. CHP’nin DNA’sıyla oynadı. CHP’yi kirletti. Şimdi de CHP’yi bölmek için harekete geçti. Bunun ilk adımı dün atıldı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubunun adı “Direniş Grubu”. CHP’nin 138 milletvekili var. Ama “Direniş Grubu”na hepsi alınmadı. 90-95 milletvekili alındı.