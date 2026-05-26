https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/canakkalede-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-ne-zamana-kadar-surecek-1106036723.html

Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Ne zamana kadar sürecek?

Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Ne zamana kadar sürecek?

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla yasaklandı. Yasak 30 Eylül'e kadar sürecek. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T13:43+0300

2026-05-26T13:43+0300

2026-05-26T13:43+0300

türki̇ye

türkiye

çanakkale

orman giriş yasağı

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098570923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a79173e4606575aa717d9c9e5dd42b2.jpg

Canakkale'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riskinin yükselmesi nedeniyle 1 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasak 30 Eylül'e kadar sürecek.Orman yangınlarına karşı mücadeleValilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek, vatandaşların "yeşil vatan"ın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/ankarada-ormanlara-giris-yasaklandi-yeni-tedbirler-icin-tarih-verildi-1105950811.html

türki̇ye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çanakkale, orman giriş yasağı, orman yangını