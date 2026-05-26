Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı: Ne zamana kadar sürecek?
Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla yasaklandı. Yasak 30 Eylül'e kadar sürecek. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T13:43+0300
Canakkale'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riskinin yükselmesi nedeniyle 1 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasak 30 Eylül'e kadar sürecek.Orman yangınlarına karşı mücadeleValilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek, vatandaşların "yeşil vatan"ın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi.
