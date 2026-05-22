Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı: Yeni tedbirler için tarih verildi
Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle yeni tedbirleri devreye aldı. Milli park, mesire alanları, tabiat ve orman parkları hariç olmak üzere...
2026-05-22T12:27+0300
Ankara Valiliği, orman yangınlarına karşı yeni önlemleri açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar ve meteorolojik riskler nedeniyle orman yangınlarına karşı ilave tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.
Karar kapsamında, Ankara sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları ve orman parkları hariç olmak üzere tüm ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla 30 Eylül 2026 tarihine kadar yasaklandı.
Kamp ve çadır kurulmasına kısıtlama
Yeni düzenlemeyle birlikte kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.
Yetkili idarelerin denetimindeki:
milli parklarda ise yalnızca belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında ateş yakılabilecek.
Bu alanlarda semaver yakılması da sadece izin verilen bölgelerde mümkün olacak.
Giriş-Çıkış Saatleri Belirlendi
Valilik açıklamasına göre vatandaşlar:
gibi izinli alanlara yalnızca 09.00 ile 22.00 saatleri arasında giriş yapabilecek. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.
Anız yakmak ve havai fişek kullanmak yasaklandı
Yangın riskini artırabilecek faaliyetlere yönelik de kapsamlı yasaklar getirildi.
bağ ve bahçe temizliği sırasında ateş kullanılması,
tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılması,
havai fişek kullanılması yasak kapsamına alındı.
Özellikle orman içi ve orman bitişiğindeki yerleşim alanlarında denetimlerin artırılacağı bildirildi.
Enerji hatları ve sanayi tesisleri i̇çin ek önlem
Valilik açıklamasında, ormanlık alanlara yakın tesisler ve enerji nakil hatları için de ek tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.
Enerji hatlarının bakımının düzenli yapılacağı, yangın riski oluşması halinde gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulanabileceği ifade edildi.
Sanayi kuruluşlarının ise yangın riskine karşı önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacağı kaydedildi.
Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda:
sahada aktif görev yapacak. Yangın riski taşıyan bölgelerde izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılacağı açıklandı.
Ayrıca belediyelerin, çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve iş makinelerini hazır bekleteceği bildirildi.
Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacak
Valilik, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, ihlaller için:
6831 Sayılı Orman Kanunu,
2872 Sayılı Çevre Kanunu,
Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.