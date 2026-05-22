Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı: Yeni tedbirler için tarih verildi

22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T12:27+0300

Ankara Valiliği, orman yangınlarına karşı yeni önlemleri açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar ve meteorolojik riskler nedeniyle orman yangınlarına karşı ilave tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.Karar kapsamında, Ankara sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları ve orman parkları hariç olmak üzere tüm ormanlık alanlara girişler 1 Haziran itibarıyla 30 Eylül 2026 tarihine kadar yasaklandı.Kamp ve çadır kurulmasına kısıtlamaYeni düzenlemeyle birlikte kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.Yetkili idarelerin denetimindeki:Bu alanlarda semaver yakılması da sadece izin verilen bölgelerde mümkün olacak.Giriş-Çıkış Saatleri BelirlendiValilik açıklamasına göre vatandaşlar:gibi izinli alanlara yalnızca 09.00 ile 22.00 saatleri arasında giriş yapabilecek. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.Anız yakmak ve havai fişek kullanmak yasaklandıYangın riskini artırabilecek faaliyetlere yönelik de kapsamlı yasaklar getirildi.Buna göre:Özellikle orman içi ve orman bitişiğindeki yerleşim alanlarında denetimlerin artırılacağı bildirildi.Enerji hatları ve sanayi tesisleri i̇çin ek önlemValilik açıklamasında, ormanlık alanlara yakın tesisler ve enerji nakil hatları için de ek tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.Enerji hatlarının bakımının düzenli yapılacağı, yangın riski oluşması halinde gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulanabileceği ifade edildi.Sanayi kuruluşlarının ise yangın riskine karşı önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacağı kaydedildi.Denetimler artırılacakOrman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda:sahada aktif görev yapacak. Yangın riski taşıyan bölgelerde izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılacağı açıklandı.Ayrıca belediyelerin, çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve iş makinelerini hazır bekleteceği bildirildi.Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacakValilik, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.Açıklamada, ihlaller için:

