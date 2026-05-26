İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Camide imamı darp etmişti: Saldırgan tutuklandı
Camide imamı darp etmişti: Saldırgan tutuklandı
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, camide bayram temizliği yaptığı sırada saldırıya uğrayan imamı darbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T17:14+0300
2026-05-26T17:14+0300
Camide imamı darp etmişti: Saldırgan tutuklandı

17:14 26.05.2026
© AA / Anadolu Ajansı videoBahçelievler'de bir şüphelinin camide temizlik yapan imamı darbetmesi kamerada
Bahçelievler'de bir şüphelinin camide temizlik yapan imamı darbetmesi kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AA / Anadolu Ajansı video
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, camide bayram temizliği yaptığı sırada saldırıya uğrayan imamı darbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Siyavuşpaşa Camisi’nde cami imamı Selami Beyaztaş, bayram öncesi camide temizlik yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan imam, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin F.C.Y. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından 'kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darp eden şüpheli gözaltına alındı
00:22
