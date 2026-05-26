Camide imamı darp etmişti: Saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, camide bayram temizliği yaptığı sırada saldırıya uğrayan imamı darbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T17:14+0300
Siyavuşpaşa Camisi’nde cami imamı Selami Beyaztaş, bayram öncesi camide temizlik yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan imam, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin F.C.Y. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından 'kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
