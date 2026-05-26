Bilgi Üniversitesi duyurdu: Sınavlar zamanında yapılacak mı?

Bilgi Üniversitesi'den yapılan açıklamada akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

Kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi. Kayyum mütevelli heyeti yeniden görevine başladıÜniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda alınan karar ile üniversite olarak temel önceliğimiz olan öğrencilerimizin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari kadromuzun hak ve çalışma düzeninin güvence altına alınması, ailelerimizin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilmiş, üniversitemizin faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam etmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, bu doğrultuda kayyum mütevelli heyetinin yeniden görevine başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, öğrenci kulübü faaliyetleriyle sosyal ve kültürel etkinliklerin de planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.

