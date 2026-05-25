Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi
Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T00:32+0300
00:05 25.05.2026 (güncellendi: 00:32 25.05.2026)
Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellendiğini bildirdi. Özvar önceki kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu aktardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran karar yürürlükten çekildi.
'Güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir'
YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medyadan bir açıklama yaparak üniversiteye yönelik kapatma kararının yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirtti. Özvar açıklamasında şunları kaybetti:
Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.
2019 yılında Can Holding tarafından devralınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi Eylül 2025’ten bu yana kayyum tarafından yönetiliyordu. Üniversite 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kapatılmıştı.