Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/bilgi-universitesi-ile-ilgili-yeni-karar-1105996975.html
Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi
Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T00:05+0300
2026-05-25T00:32+0300
türki̇ye
bilgi üniversitesi
türkiye
son dakika
resmi gazete
yükseköğretim kurulu (yök)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105947645_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_070533317f6381819ec28a161639db05.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran karar yürürlükten çekildi.'Güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir'YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medyadan bir açıklama yaparak üniversiteye yönelik kapatma kararının yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirtti. Özvar açıklamasında şunları kaybetti:2019 yılında Can Holding tarafından devralınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi Eylül 2025’ten bu yana kayyum tarafından yönetiliyordu. Üniversite 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kapatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/bilgi-universitesi-onunde-ogrenci-eylemi-polis-eyleme-mudahale-etti-1105995205.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105947645_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a73496188e0f72334a00c26ce67f57c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilgi üniversitesi, türkiye, son dakika, resmi gazete, yükseköğretim kurulu (yök)
bilgi üniversitesi, türkiye, son dakika, resmi gazete, yükseköğretim kurulu (yök)

Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar iptal edildi

00:05 25.05.2026 (güncellendi: 00:32 25.05.2026)
© AABilgi Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© AA
Abone ol
Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı. YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellendiğini bildirdi. Özvar önceki kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu aktardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran karar yürürlükten çekildi.

'Güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir'

YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medyadan bir açıklama yaparak üniversiteye yönelik kapatma kararının yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirtti. Özvar açıklamasında şunları kaybetti:

Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.

2019 yılında Can Holding tarafından devralınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi Eylül 2025’ten bu yana kayyum tarafından yönetiliyordu. Üniversite 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kapatılmıştı.
Bilgi Üniversitesi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
TÜRKİYE
Bilgi Üniversitesi önünde öğrenci eylemi: Polis eyleme müdahale etti
Dün, 19:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала