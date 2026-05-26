https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/balikesirde-cips-paketlerinden-uyusturucu-cikti-1106021579.html
Balıkesir’de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Balıkesir’de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T01:00+0300
2026-05-26T01:00+0300
2026-05-26T01:00+0300
türki̇ye
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106021418_0:408:1066:1008_1920x0_80_0_0_7c20a3a772b378820d7c3d2e2086fe9a.jpg
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta arama yapıldı.Narkotik köpeği 'Yaşa'nın da katıldığı aramada market poşeti içerisindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonunda-yeni-gelisme-turkan-sorayin-kizi-yagmur-unal-da-gozaltina-1105951194.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106021418_0:104:1066:904_1920x0_80_0_0_ff38254451173ab04bbce0de7b5a26a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti
Balıkesir’de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta arama yapıldı.
Narkotik köpeği 'Yaşa'nın da katıldığı aramada market poşeti içerisindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.