İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Balıkesir’de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Balıkesir’de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı

01:00 26.05.2026
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüBalıkesir'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi
Balıkesir'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta arama yapıldı.
Narkotik köpeği 'Yaşa'nın da katıldığı aramada market poşeti içerisindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
