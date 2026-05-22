Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonunda-yeni-gelisme-turkan-sorayin-kizi-yagmur-unal-da-gozaltina-1105951194.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu üç kişi daha gözaltına alındı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:20+0300
2026-05-22T12:25+0300
yaşam
uyuşturucu
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türkan şoray
gözaltı
yağmur ünal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105951500_0:2:1206:680_1920x0_80_0_0_f2dbbcc38c32829374c3a89ed8b74c52.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Ünal'la birlikte gözaltına alınan isimlerin Eren Kesimer ve Semiha Bezek olduğu belirtildi. Soruşturma genişliyorBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-11-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1105937098.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105951500_0:0:1206:905_1920x0_80_0_0_317b6a8972452f96753ff274e763fb50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkan şoray, gözaltı, yağmur ünal
uyuşturucu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, türkan şoray, gözaltı, yağmur ünal

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da gözaltına alındı

12:20 22.05.2026 (güncellendi: 12:25 22.05.2026)
Türkan Şoray sosyal medya
Türkan Şoray sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
Abone ol
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu üç kişi daha gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Ünal'la birlikte gözaltına alınan isimlerin Eren Kesimer ve Semiha Bezek olduğu belirtildi.
türkan şoray sosyal medya
türkan şoray sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
türkan şoray sosyal medya

Soruşturma genişliyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Tanınmış isimler dahil 25 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
TÜRKİYE
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Dün, 21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала