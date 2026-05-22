Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu üç kişi daha gözaltına alındı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T12:25+0300
12:20 22.05.2026 (güncellendi: 12:25 22.05.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Ünal'la birlikte gözaltına alınan isimlerin Eren Kesimer ve Semiha Bezek olduğu belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı.