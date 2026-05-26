Bakan Tekin CHP'de yaşananları değerlendirdi: '3-5 tane partiliyi ikna edemiyor, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutuyor'

"Bugün de geldiğimiz noktada kurultay sürecinden rahatsız olan bir elin parmakları kadar partiliyi yönetemeyen, onları ikna edemeyen, onlar üzerinde saygınlık tesis edemeyen bir eski Genel Başkan, olan biteni kendisi dışında aktörlere bağlayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya kalkışıyor. Ben şunu daha önce de söylemiştim. Eğer bu durumdan şikayetçi iseniz durum çok net. Şikayetçi olan yani kurultay esnasında delegelerin oyları üzerinde manipülasyon yapıldığı iddia edilen, 'Benim oyuma, benim siyasi tercihlerime müdahalede bulunuldu.' diyen CHP delegelerini çağırıp onları ikna etseydi Özgür Özel, onları ikna etmeyi becerebilseydi, yani bir elin parmakları kadar insanı yönetebilseydi, bugün konuştuğumuz şeylerin hiçbirisini konuşmuyor olacaktık. 3-5 tane partiliyi, dava ve yol arkadaşını ikna edemeyen bir Genel Başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok."