BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/bakan-tekin-chpde-yasananlari-degerlendirdi-3-5-tane-partiliyi-ikna-edemiyor-cumhurbaskanimizi-1106037381.html
Bakan Tekin CHP'de yaşananları değerlendirdi: '3-5 tane partiliyi ikna edemiyor, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutuyor'
Yusuf Tekin, CHP'de yaşananlara ilişkin, "3-5 tane partiliyi, dava ve yol arkadaşını ikna edemeyen bir Genel Başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Sayın... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T14:26+0300
yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı (meb)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:'Türkiye'de demokrasinin delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçle anılmasından rahatsızım'CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Tekin, şöyle devam etti:
14:26 26.05.2026
Yusuf Tekin, CHP'de yaşananlara ilişkin, "3-5 tane partiliyi, dava ve yol arkadaşını ikna edemeyen bir Genel Başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ile alakası yok." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye'de bugün demokratik siyasetin mücadelesini yapan bizler çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz geldiğimiz siyasi gelenek itibarıyla Demokrat Parti'nin yani Menderes'in ve ardından 28 Şubat'a kadar gelen süreçte merkez sağ siyasetin, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin devamı olduğumuzu düşünüyoruz. Bugüne kadar bize karşı darbeler yapıldı, mensubu bulunduğumuz siyasi partiler kapatıldı. Bunların hepsini hukuk devleti sınırları içerisinde saygıyla karşıladık ama bugün içinde bulunduğumuz süreçte maalesef CHP'yi yönettiğini iddia eden ekipler, kendi içlerindeki tartışmalı ortamı farklı şekilde lanse eden bir tavır içerisine girmiş durumdalar. Burada çok detaylı bir analiz yapacak değilim. Bu salonda her bulunduğum toplantıda CHP'nin iyi yönetilmediğini, CHP içerisinde yaşanan olayların Türk demokrasisi açısından, Türkiye'de hukuk devleti açısından gerçekten kötü kokular geldiğini sürekli söyledim. Hatta benzetmeler yaptım. CHP'lilerin içinde bulunduğu durumu analiz ederken Tanju Okan'ın şarkısıyla 'Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam' diye düşündüklerimi söylemiştim."

'Türkiye'de demokrasinin delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçle anılmasından rahatsızım'

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Tekin, şöyle devam etti:
"Bugün de geldiğimiz noktada kurultay sürecinden rahatsız olan bir elin parmakları kadar partiliyi yönetemeyen, onları ikna edemeyen, onlar üzerinde saygınlık tesis edemeyen bir eski Genel Başkan, olan biteni kendisi dışında aktörlere bağlayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya kalkışıyor. Ben şunu daha önce de söylemiştim. Eğer bu durumdan şikayetçi iseniz durum çok net. Şikayetçi olan yani kurultay esnasında delegelerin oyları üzerinde manipülasyon yapıldığı iddia edilen, 'Benim oyuma, benim siyasi tercihlerime müdahalede bulunuldu.' diyen CHP delegelerini çağırıp onları ikna etseydi Özgür Özel, onları ikna etmeyi becerebilseydi, yani bir elin parmakları kadar insanı yönetebilseydi, bugün konuştuğumuz şeylerin hiçbirisini konuşmuyor olacaktık. 3-5 tane partiliyi, dava ve yol arkadaşını ikna edemeyen bir Genel Başkan, bugün çıkmış bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok."
Tekin, "Bizler sadece şurasındayız. Türkiye'de demokrasinin bu türden oyların, delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçle anılmasından, bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan akademisyen olarak rahatsızım, üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
