Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’yla olmaz abi, üç yıldır izliyordu, fos

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece şu üç / dört günlük performansına bakarak yazıyorum: OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı asıl ben yenerim” tarzı bir iddiayı seslendirmedi. Bu yaklaşımın kıyısından bile geçmedi. Gerçi bunu yapsaydı inandırıcı bulunur muydu, o da başka konu.- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaslandığı yer parti tabanı olmadı, parti milletvekilleri olmadı, parti örgütü olmadı. Yaslandığı yer sadece ve sadece mahkeme kararı oldu.- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, butlandan beri doğru dürüst bir süreç yönetimi yapamadı. Kontrolü ele alamadı. Muazzam bir boşluk bıraktı. Özel’in olayı şova çevirmesine fırsat verdi.- OLMAZ ÇÜNKÜ: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı. Kendisine yönelik en önemli iddiayla hesaplaşma yoluna gitmedi. OLMAZ ÇÜNKÜ: Üç yıldır sustuğu gibi butlan kararından sonra da sustu. Bir kez olsun “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” demedi. “Mahkeme doğru karar vermiştir” demedi.