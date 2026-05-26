Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’yla olmaz abi, üç yıldır izliyordu, fos
© AA / Erçin ErtürkKemal Kılıçdaroğlu
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Ahmet Hakan, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirdi.
Bugünkü yazısında konuyu ele alan Ahmet Hakan şu noktalara dikkat çekti:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun sadece şu üç / dört günlük performansına bakarak yazıyorum: OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı asıl ben yenerim” tarzı bir iddiayı seslendirmedi. Bu yaklaşımın kıyısından bile geçmedi. Gerçi bunu yapsaydı inandırıcı bulunur muydu, o da başka konu.- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaslandığı yer parti tabanı olmadı, parti milletvekilleri olmadı, parti örgütü olmadı. Yaslandığı yer sadece ve sadece mahkeme kararı oldu.- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, butlandan beri doğru dürüst bir süreç yönetimi yapamadı. Kontrolü ele alamadı. Muazzam bir boşluk bıraktı. Özel’in olayı şova çevirmesine fırsat verdi.- OLMAZ ÇÜNKÜ: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı. Kendisine yönelik en önemli iddiayla hesaplaşma yoluna gitmedi. OLMAZ ÇÜNKÜ: Üç yıldır sustuğu gibi butlan kararından sonra da sustu. Bir kez olsun “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” demedi. “Mahkeme doğru karar vermiştir” demedi.
'Sen taban olsan peşinden gider misin?'
Kemal Kılıçdaroğlu, üç yıldır uzaktan izliyordu olup biteni. Üç yıl. Üç koca yıl. Plan yapmak için, strateji oluşturmak için, taktik belirlemek için çok uzun zaman. Ve fakat fossss!