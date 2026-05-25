Çorum'da zincirleme kazada araçlardan biri başka bir aracın üzerine çıktı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada bir aracın başka bir aracın üzerine çıktığı görüldü. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Çorum-Ankara karayolu Sungurlu ilçe girişinde 4 araç çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle 19 LF 496 plakalı araç, 06 CYM 608 plakalı aracın üzerinde asılı kaldı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 4 araçta hasar oluştu.Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
20:13 25.05.2026 (güncellendi: 20:14 25.05.2026)
