https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/arastirma-dinozor-t-rexin-neden-minik-kollari-vardi-1106026183.html

Araştırma: Dinozor T Rex'in neden minik kolları vardı?

Araştırma: Dinozor T Rex'in neden minik kolları vardı?

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Tyrannosaurus rex’in küçük kollarının gizemini sonunda çözmüş olabilir. T. rex’in kısa ön uzuvları, yıllardır hem bilim dünyasında hem de... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T11:20+0300

2026-05-26T11:20+0300

2026-05-26T11:38+0300

yaşam

dinozor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106028282_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_2ad6d1e29186d78261ce38924ffbef81.png

Tyrannosaurus rex’in gövdesine göre çok minik kalan ve yaklaşık 1 metre uzunluğundaki kolları, 12 metreyi aşabilen dev gövdesi ve güçlü bacaklarıyla kıyaslandığında oldukça orantısız görünüyordu. Bilim insanları dev dinozorun minik kollarına bir açıklama getirdi.Bilim insanları yıllar boyunca bu ön minik kolların avı tutmak, yere sabitlemek ya da çiftleşme döneminde gösteri yapmak için kullanılmış olabileceğini öne sürdü. Daha yakın tarihli bazı araştırmalar ise kolların, toplu beslenme sırasında ısırılma riskini azaltmak için küçülmüş olabileceğini savundu. Uzun süredir tartışılan başka bir görüşe göre ise bu uzuvlar körelmişti; yani artık önemli bir işlev taşımıyorlardı. Ancak bugüne kadar ortak bir sonuca ulaşılamamıştı.20 Mayıs’ta Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan yeni çalışma, tartışmayı sona erdirmeyi amaçlıyor. Birçok dinozor türünün ve fosilinin incelendiği araştırmaya göre küçük kollar, başka bir organın (kafatasının) giderek büyümesi nedeniyle ortaya çıkan evrimsel bir değiş tokuşun sonucu.Araştırmanın başyazarı Yer Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi Charlie Roger Scherer, “Eğer çok güçlü bir kafatasına sahip bir dinozorsanız, büyük ihtimalle çok küçük ön kollara sahip oluyorsunuz” dedi.Scherer’e göre evrim, tüm özellikleri aynı anda en üst seviyeye çıkarmayı tercih etmiyor. Bilim insanı bunu şöyle açıklıyor:Önceki araştırmalar, etçil dinozorlarda küçülen ön uzuvlarla büyüyen kafatasları arasında bağlantı olduğunu öne sürmüştü. Ancak Scherer’e göre bu yeni çalışma, söz konusu eğilimin birbirinden bağımsız beş farklı dinozor grubunda görüldüğünü ilk kez istatistiksel olarak ortaya koydu.85 dinozor türü incelendiAraştırmacılar sonuca ulaşmak için 85 dinozor türünün ön uzuvlarını ve kafatası kemiklerini hem fosiller hem de mevcut bilimsel çalışmalar üzerinden analiz etti.Ayrıca kafatası gücünü ölçmek için yeni bir yöntem geliştirildi. Kafatasının boyutu, kemiklerin birbirine bağlanma biçimi ve ısırma kuvveti gibi kriterler değerlendirildi. Sonuçta en yüksek puanı, şaşırtıcı olmayan şekilde, T. rex aldı. Onu ise yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış dev etçil dinozor Tyrannotitan izledi.Araştırma yalnızca tiranozorlarla sınırlı kalmadı. Bilim insanları, ceratosauridler, megalosauridler, abelisauridler ve carcharodontosauridler gibi diğer büyük iki ayaklı etçil dinozor gruplarında da büyük ve güçlü kafataslarıyla küçük ön uzuvlar arasında aynı bağlantıyı tespit etti.Bu türler, Triyas döneminden başlayıp dinozorların sonunu getiren asteroid çarpmasına kadar yaklaşık 180 milyon yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde yaşadı.Yeni analiz, küçülen ön uzuvların tesadüfi değil, farklı türlerde tekrar tekrar ortaya çıkan bir evrimsel özellik olduğunu gösteriyor. Bazı türlerde önce parmaklar küçülürken, bazılarında ön kol bölümü kısaldı.'Avlar büyüdükçe ana silahlar da büyüdü'Scherer, bu değişimin ortak nedeninin büyük avları etkisiz hale getirme ihtiyacı olduğunu söyledi. “Avlar büyüdükçe bu yırtıcılar da ana silahlarını büyüttü. Sonuçta enerji kollardan ve pençelerden çekilip kafatasına aktarıldı” dedi.Araştırmacıya göre T. rex gibi büyük yırtıcılar avlarına doğrudan kafalarıyla saldırıyordu. Bilim insanları buna şöyle bir açıklama getiriyor:Bununla birlikte Scherer, küçük kolların tamamen işlevsiz olmadığını da vurgulayarak “Tamamen gereksiz olsalardı ortadan kaybolurlardı. Bir işlevleri vardı ama bunun tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/t-rexten-2-kat-daha-buyuk-taylandda-yeni-dinozor-kesfedildi-1105744484.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dinozor