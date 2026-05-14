T-Rex’ten 2 kat daha büyük: Tayland'da yeni dinozor keşfedildi
Tayland'da bulunan fosiller üzerinde yapılan yeni incelemelerde, T-Rex'in yaklaşık iki katı büyüklüğünde dev bir uzun boyunlu dinozor türü keşfedildi... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T21:12+0300
Bilim insanları, Tayland'da 'Nagatitan' olarak adlandırılan, Güneydoğu Asya’da bugüne kadar tespit edilen en büyük dinozoru keşfetti.Yaklaşık 27 ton ağırlığında ve 27 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen dinozorun, uzun boyunlu otçul sauropod ailesine ait olduğu belirtildi.İngiltere ve Tayland’dan araştırmacıların yer aldığı ekip, söz konusu türü yaklaşık 10 yıl önce Tayland’ın kuzeydoğusunda bir gölet yakınında bulunan fosiller üzerinden tanımladı.Araştırmacılar, keşfin geçmişteki iklim değişimlerinin devasa dinozor türlerinin evrimini nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.'Nagatitan chaiyaphumensis' olarak adlandırılan türde 'naga' ifadesi Güneydoğu Asya mitolojisindeki yılan benzeri varlıklara, 'titan' Yunan mitolojisine, 'chaiyaphumensis' ise fosillerin bulunduğu Chaiyaphum bölgesine atıfta bulunuyor.Yaklaşık 100–120 milyon yıl önce yaşadığı belirlenen Nagatitan’ın, T-Rex’ten yaklaşık 40 milyon yıl daha eski ve iki katı daha büyük olduğu kaydedildi.Çalışmanın baş yazarı, Thitiwoot Sethapanichsakul, dinozoru 'Tayland’ın son titanı' olarak tanımladıklarını belirterek, fosillerin ülkenin dinozor içeren en genç jeolojik katmanlarında bulunduğunu söyledi.
