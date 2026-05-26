AK Parti'den af açıklaması: Genel af çıkacak mı?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemde af düzenlemesine ilişkin herhangi bir çalışmanın bulunmadığını söyledi. Güler, infaz kanununda koşullu... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T18:04+0300

Sivas’ta bir restoranda düzenlenen 'Basın ve Medya Buluşması İstişare Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Gündeminizde af var mı?” sorusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.AK Partili Güler, "Bir hukukçu olarak dünyadaki en önemli kaide, kuralın kalıcı halde olması gerektiğine inanan bir kişiyim. Dolayısıyla toplumu, bireyi, aileyi korumanın yolu da herhangi bir kişi hakkında eylem olduğunda bunun adli yargılamasının yapılarak toplumun meşruiyeti açısından, kamu vicdanı açısından hak ettiği cezaya çarptırılması ve infaz edilmesi gerekir. Biz affı değil, bizim insanların pişmanlıkla beraber sağlık sebepleri varsa tedavi edilmesi, psikolojik destekle beraber bir daha suç işlemeyeceğine dair bir kanaat oluşturulması ve koşullu salıverme şartlarının yerine getirilmesi, buna çalışmamız gerekir. Af gelmeyecek, asla öyle bir düşüncemiz yok ama koşullu salıverme şartlarında, infazın, infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi, suç ayrımı olmaksızın koşullu salıverme şartları içerisinde her türlü mahkumiyet halinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi yönünde bir çalışmayı biz önemseriz" açıklamasında bulundu.

