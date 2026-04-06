12. Yargı Paketi maddeleri: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?
© Adalet Bakanlığı
Yeni yargı paketinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin içeriğine değindi. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af var mı, Meclis'e geldi mi?
12. Yargı Paketi'ne ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı içinde yasalaşması beklenen paket, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyebilir.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaların kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Paketin yasalaşma süreci, TBMM takvimine göre şekillenecek. Af olup olmayacağı ise resmi açıklamalar geldikçe netlik kazanacak.
12. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, genel af çıkar mı?
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Avukatlara yönelik düzenlemeler
Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Öte yandan konuyla ilgili Bakan Gürlek bir başka açıklamada daha bulundu. Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz."
12. Yargı paketi ile af çıkar mı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sonraki süreçlerin de Meclis’in inisiyatifinde ilerleyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.
12. Yargı paketi ne aşamada?
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.