https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/12-yargi-paketi-maddeleri-12-yargi-paketi-ne-zaman-cikacak-meclise-geldi-mi-af-var-mi-1104789349.html

12. Yargı Paketi maddeleri: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?

Yeni yargı paketinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin içeriğine değindi. Peki... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

meclis

türkiye

yargı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104052746_0:61:1600:961_1920x0_80_0_0_0faf46f47d3bc5cf0c2939e413377d7b.jpg

12. Yargı Paketi'ne ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı içinde yasalaşması beklenen paket, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyebilir. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışmaların kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Paketin yasalaşma süreci, TBMM takvimine göre şekillenecek. Af olup olmayacağı ise resmi açıklamalar geldikçe netlik kazanacak. Peki, 12. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, genel af çıkar mı? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.Avukatlara yönelik düzenlemelerGürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Öte yandan konuyla ilgili Bakan Gürlek bir başka açıklamada daha bulundu. Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:12. Yargı paketi ile af çıkar mı?Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sonraki süreçlerin de Meclis’in inisiyatifinde ilerleyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.12. Yargı paketi ne aşamada?Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

