SON DAKİKA | Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Polyanskiy: Batı, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde istekli değil
Polyanskiy: Batı, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde istekli değil
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna'da çatışmanın siyasi yollarla...
Polyanskiy: Batı, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde istekli değil

21:24 26.05.2026
Dmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna’da çatışmanın siyasi yollarla sonlandırılması konusunda samimi olmadığını belirtti.
Viyana'da düzenlenen AGİT Daimi Konseyi ve Forumu'nun ortak özel toplantısında konuşan Polyanskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne ilgi duymadığını, “Rusofobinin sağduyunun önüne geçtiğini” söyledi.

Diplomasiye fırsat tanıdık, sizlere de Ukrayna krizinin ve genel olarak Avrupa güvenliği krizinin uzun vadeli ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması için şans verdik. Ancak sonuçta, böyle bir hedefiniz olmadığından bir kez daha emin olduk. Ukrayna ve halkı ne sizin ne de Zelenskiy’in umurunda. Rusofobi, sizde diğer tüm refleksleri ve sağduyuyu gölgeliyor.

Polyanskiy, Rusya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’te öğrenci yurduna düzenlediği ve Moskova’nın “terör eylemi” olarak nitelediği saldırıya karşılık olarak, Kiev yönetiminin askeri potansiyeline yönelik saldırılarını artırdığını kaydetti.
Rus diplomat, “Kiev rejiminin askeri makinesini besleyen hedefleri vurmamız, Zelenskiy’nin Starobelsk’te düzenlediği katliama meşru bir yanıttır. Bu makineyi ayakta tutan hedefleri vurmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
İsviçre'nin dönem başkanlığındaki AGİT, Rusya'nın Starobelsk'teki saldırıya yönelik misillemelerini görüşmek üzere salı günü Daimi Konsey özel toplantısı düzenledi.
Rusya temsilciliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Starobelsk'te gerçekleştirilen ve Rusya'nın "terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırının AGİT platformunda ayrıca ele alınmasını talep etmişti. Ancak bu talep kabul edilmedi.
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) öğrenci yurduna düzenlenen saldırının derhal kınanması talebine AGİT Başkanlığından ancak Pazartesi günü yanıt alındığını belirtmişti. Temsilci, gelen yanıtta olayın kınanmasına dair "en ufak bir ima dahi bulunmadığını" ifade etmişti.
