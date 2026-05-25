Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nden, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin serbest bırakılmasına itiraz

Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcılığı, diplomat Çetin Görgü cinayetinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T17:42+0300

Yunan basınındaki haberlere göre, davayı inceleyen Yüksek Mahkeme Savcı Yardımcısı Sofoklis Logothetis, Yotopulos'un serbest bırakılma kararına itiraz ederek, "öngörülen 25 yıl hapis süresini tamamlamadığı ve diğer serbest bırakılma temel şartları sağlanmadığı" için kararın doğru olmadığı yönünde görüş bildirdi.Yüksek Mahkemenin serbest bırakılma kararını uygun bulmaması halinde Yotopulos'un cezaevine dönmesi öngörülüyor.Yüksek Mahkeme Başkanı'nın haziranın ilk 10 gününde konuyu incelemek üzere yargı kurulu ataması bekleniyor.Dışişleri Bakanlığından kınamaDışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.

