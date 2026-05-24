https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/bilim-insanlari-acikladi-basit-bir-takviye-yasliligi-tersine-cevirebilir-1105987889.html

Bilim insanları açıkladı: Basit bir takviye yaşlılığı tersine çevirebilir

Bilim insanları açıkladı: Basit bir takviye yaşlılığı tersine çevirebilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, yaşlanma sürecini hızlandırdığı düşünülen bir beyin proteini keşfetti. Araştırmada, yaşla birlikte azalan bu proteinin yeniden artırılmasıyla... 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T13:51+0300

2026-05-24T13:51+0300

2026-05-24T13:51+0300

sağlik

beyin

protein

yaşlılık

takviye

hafıza

yaşlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105987735_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_fa409f6540be2cb1dfea3c5155f82069.png

Xiamen Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve bilim dergisi PLOS Biology’de yayımlanan çalışmada, beyindeki Menin adlı proteinin yaş ilerledikçe azaldığı tespit edildi.Araştırmacılar, bu düşüşün özellikle beynin iştah, hormonlar, metabolizma ve yaşlanma süreçlerini yöneten bölgesi olan hipotalamusta görüldüğünü açıkladı.Yaşlanmayla bağlantılı etkiler görüldüAraştırmada, Menin seviyesinin düşürüldüğü genç farelerde hafıza problemleri, denge kaybı, kemik yoğunluğunda azalma ve daha kısa yaşam süresi gibi yaşlanmayla ilişkilendirilen belirtilerin ortaya çıktığı belirtildi.Bilim insanları ayrıca Menin seviyesinin azalmasıyla birlikte D-serin adlı amino asidin de düştüğünü tespit etti. D-serinin öğrenme ve hafızayla bağlantılı sinir iletişiminde önemli rol oynadığı ifade edildi.Araştırmacılar, D-serinin doğal olarak soya fasulyesi, yumurta, balık ve kuruyemiş gibi gıdalarda bulunduğunu belirtti.Takviye verilen farelerde hafıza geliştiBilim insanları, yaşlı farelerin beynine yeniden Menin proteini verilmesinin ardından öğrenme, hafıza ve denge becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler gözlemledi.Araştırmada ayrıca yalnızca D-serin takviyesi verilen yaşlı farelerde de bilişsel performansın arttığı ancak fiziksel yaşlanma belirtilerinde aynı etkinin görülmediği aktarıldı.Uzmanlar, bulguların insanlar üzerinde henüz doğrulanmadığını ve çalışmanın yalnızca fareler üzerinde yapıldığını vurguladı.Bununla birlikte araştırmacılar, beynin yaşlanma sürecini düşündüğümüzden daha aktif şekilde yönetebileceğine dair bulguların giderek güçlendiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/yeni-arastirma-gunluk-tuketilen-gidalarda-kanserle-baglantili-kimyasallar-bulundu-1105964872.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin, protein, yaşlılık, takviye, hafıza, yaşlanma