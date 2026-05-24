Bilim insanları açıkladı: Basit bir takviye yaşlılığı tersine çevirebilir
Bilim insanları, yaşlanma sürecini hızlandırdığı düşünülen bir beyin proteini keşfetti. Araştırmada, yaşla birlikte azalan bu proteinin yeniden artırılmasıyla...
2026-05-24T13:51+0300
beyin, protein, yaşlılık, takviye, hafıza, yaşlanma
Bilim insanları, yaşlanma sürecini hızlandırdığı düşünülen bir beyin proteini keşfetti. Araştırmada, yaşla birlikte azalan bu proteinin yeniden artırılmasıyla yaşlı farelerde hafıza, denge ve öğrenme becerilerinin iyileştiği, basit bir amino asit takviyesinin ise bilişsel gerilemeyi azaltabildiği belirtildi.
Xiamen Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve bilim dergisi PLOS Biology’de yayımlanan çalışmada, beyindeki Menin adlı proteinin yaş ilerledikçe azaldığı tespit edildi.
Araştırmacılar, bu düşüşün özellikle beynin iştah, hormonlar, metabolizma ve yaşlanma süreçlerini yöneten bölgesi olan hipotalamusta görüldüğünü açıkladı.
Yaşlanmayla bağlantılı etkiler görüldü
Araştırmada, Menin seviyesinin düşürüldüğü genç farelerde hafıza problemleri, denge kaybı, kemik yoğunluğunda azalma ve daha kısa yaşam süresi gibi yaşlanmayla ilişkilendirilen belirtilerin ortaya çıktığı belirtildi.
Bilim insanları ayrıca Menin seviyesinin azalmasıyla birlikte D-serin adlı amino asidin de düştüğünü tespit etti. D-serinin öğrenme ve hafızayla bağlantılı sinir iletişiminde önemli rol oynadığı ifade edildi.
Araştırmacılar, D-serinin doğal olarak soya fasulyesi, yumurta, balık ve kuruyemiş gibi gıdalarda bulunduğunu belirtti.
Takviye verilen farelerde hafıza gelişti
Bilim insanları, yaşlı farelerin beynine yeniden Menin proteini verilmesinin ardından öğrenme, hafıza ve denge becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler gözlemledi.
Araştırmada ayrıca yalnızca D-serin takviyesi verilen yaşlı farelerde de bilişsel performansın arttığı ancak fiziksel yaşlanma belirtilerinde aynı etkinin görülmediği aktarıldı.
Uzmanlar, bulguların insanlar üzerinde henüz doğrulanmadığını ve çalışmanın yalnızca fareler üzerinde yapıldığını vurguladı.
Bununla birlikte araştırmacılar, beynin yaşlanma sürecini düşündüğümüzden daha aktif şekilde yönetebileceğine dair bulguların giderek güçlendiğini belirtiyor.