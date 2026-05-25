Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T10:28+0300
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyona kapsamında hakkında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.Yurt dışından dönüşünde gözaltına alındı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu için yakalanamayan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alındığı belirtildi. Ne olmuştu?İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.
