Ukrayna'nın saldırdığı Arctic Metagaz gemisi incelendi

Mart ayında Malta açıklarında saldırıya uğrayan Arctic Metagaz gemisinde incelemeler başlarken Rus makamlarından açıklama geldi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Mart ayında saldırdığı Arctic Metagaz gemisinde Rusya Soruşturma Komitesi tarafından incelemeler yapıldı.Soruşturma Komitesi, geminin ağır hasar aldığını ve gaz patlaması meydana geldiğini bildirdi.📢Rusya Soruşturma Komitesi'nin açıklaması:🔴İHA'yla görüntülenen geminin kontrol sistemleri tamamen tahrip olmuş durumda🔴Çevre kirliliğine dair herhangi bir ize rastlanmadığı gibi yakıt sızıntısı da tespit edilmedi🔴Saldırı sonucu yaralanan geminin ikinci kaptan yardımcısı ve bir gemici başarıyla tedavi edildiℹ️🔍Saldırı 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Gemi, tüm uluslararası kurallara uygun olarak hazırlanan yüküyle Murmansk Limanı'ndan yola çıkmıştı. Saldırı, Malta karasuları yakınlarında, Libya kıyılarından düzenlenmişti.

