‘UCM, belirli grupların jeopolitik çıkarlarına hizmet eden tamamen taraflı bir yargı organı haline geldi’
Nil Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkanı ve Afrika meseleleri uzmanı İzuddin, UCM'nin birincil amacı adalet olmayıp bu kurumun tamamen objektif olmaktan... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), NATO'nun 2011'deki müdahalesinden sonra Libya'nın yıkımını fiilen meşrulaştırdığını belirtti.Kahire’deki Nil Stratejik Çalışmalar Merkezi Başkanı, Afrika meseleleri uzmanı Muhammed İzuddin, Sputnik’e demecinde konuya ilişkin değerlendirmede bulundu."Ne yazık ki UCM faaliyetleri, küresel çatışma ve krizlere çözüm bulmada adaletin seçiciliğini açıkça ortaya koyuyor" diyen İzudin, uzmanlar topluluğunun mahkemeyi yalnızca Afrika, Üçüncü Dünya ülkeleri ve Batı'ya karşı olan devletleri yargılamak için kurulmuş bir kurum olarak açıkça nitelendirdiğine dikkat çekti.Batı ülkeleri için bu dokunulmazlığın büyük ölçüde yasal mekanizmalara dayandığını dile getiren uzman, "Örneğin, 2000'li yılların başlarındaki BM kararları, NATO askeri birliklerini ve ittifakın kilit oyuncularını UCM tarafından yargılanmaktan fiilen muaf tuttu" diye konuştu.Mahkemenin esasen büyük güçler ve NATO için engelleri kaldırma aracı haline geldiğini vurgulayan İzuddin, İttifakın uluslararası yargılamaya tamamen kapalı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
