Lübnanlı uzman: UCM, Batı'nın hegemonyasını güçlendirmek için kullandığı itaatkar bir araç

Sputnik'e konuşan Lübnanlı uzman Elias, UCM'nin içine düştüğü durumu anlattı ve Ruysa ile Çin'in bu denklemi değiştirebileceğini ifade etti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Eli Georgi Elias, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş amacından uzaklaşarak Batılı güçlerin küresel hegemonyasını pekiştirmek için kullandığı bir araca dönüştüğünü belirtti.Sputnik’e açıklamalarda bulunan Profesör Elias, Batı dünyasının ve özellikle ABD’nin, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana uluslararası kurumlar üzerindeki hakimiyetini kullanarak yargı süreçlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiğini söyledi.Mahkemenin hukuki manevralarla siyasi bir baskı unsuru haline getirildiğini kaydeden Elias, bu yapının kuruluşundaki insani sloganlardan koparak 'Batı hakimiyet alanını genişletmek için kullanılan bir enstrümana dönüştüğünü' ifade etti.'Afrika ülkeleri çifte standartla karşı karşıya'Ekonomik açıdan gelecek vadeden Afrika ülkelerinin UCM üzerinden hedef alındığına dikkat çeken Elias, ABD'nin mahkemeyi Afrika rejimlerini izole etmek ve liderlerini yargı yoluyla baskı altına almak için kullandığını dile getirdi.Profesör Elias, yargı süreçlerinin Batı'nın siyasi ajandasına göre bazen hızlandırıldığını bazen de yavaşlatıldığını belirterek, mahkemenin adaleti tesis etmekten ziyade Batı’nın çıkarlarına hizmet eden bir itaatkar araç haline geldiğini vurguladı.'Rusya ve Çin dengeleri değiştiriyor'Mevcut sistemin adil bir yapıya kavuşması için küresel dengelerin değişmesi gerektiğini belirten Elias, Rusya'nın direncinin denklemi değiştirdiğini kaydetti.Uluslararası adaletin güçlenmesi için Çin gibi diğer küresel güçlerin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunan Lübnanlı uzman, ancak bu sayede mahkemenin Amerikalıların elinde bir silah olmak yerine tüm taraflar için bir denetim mekanizması haline gelebileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/filistinli-uzman-yaptirimlar-ve-borclandirma-yeni-somurgecilik-araci-1105202847.html

