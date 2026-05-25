Tahran'dan ABD ile anlaşma açıklaması: ‘Hürmüz Boğazı mutabakat dışında’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile üzerinde çalışılan mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin konuların yer almadığını ve bu... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T10:57+0300

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yürütülen müzakerelere ve projelendirilen mutabakat zaptına değinen diplomat, Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik konularına açıklık getirdi.‘Hürmüz Boğazı’nı kıyıdaş ülkeler yönetir’Mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin detaylara girmeyeceklerini belirten Bekayi, "Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceği konusu, yalnızca kıyıdaş ülkeleri ilgilendiren ve onlar tarafından çözülecek bir mesele" ifadelerini kullandı.‘Anlaşmaya yakın olduğumuzu söyleyemeyiz’ABD ile yürütülen müzakerelerin gidişatına dair de değerlendirmelerde bulunan Sözcü Bekayi, tarafların bir anlaşmaya varmaktan henüz uzak olduğunu ima etti. İranlı diplomat, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Nükleer program kapsam dışı, tüm cephelerde ateşkes masadaÜzerinde çalışılan mutabakat metninin içeriğine dair detaylar paylaşan İranlı yetkili, taslakta Lübnan da dahil olmak üzere ‘tüm cephelerde’ çatışmaların durdurulmasına yönelik bir maddenin yer aldığını doğruladı. Öte yandan Bekayi, Tahran yönetiminin şu aşamada Washington ile İran'ın nükleer programına ilişkin herhangi bir konuyu müzakere etmediğinin altını çizdi.Pakistan ile karşılıklı ziyaret planı yokBölgesel diplomasideki diğer gelişmelere de değinen Sözcü Bekayi, İran tarafının şu an için Pakistan'a bir heyet göndermeyi planlamadığını, aynı şekilde yakın zamanda yeni bir Pakistan heyetini ağırlamaya yönelik bir takvimin de bulunmadığını sözlerine ekledi.

