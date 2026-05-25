Rusya'da Citadel adı verilen yeni bir uçaksavar sistemi geliştirildi

Rus devlet savunma şirketi Rostec, Rusya'da İHA'larla mücadelede etkili bir şekilde kullanılabilecek Citadel adında yeni bir uçaksavar topçu sisteminin... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma şirketi Rostec'ten yapılan açıklamaya göre, Rus uzmanlar insansız hava araçları (İHA) ile mücadele için 'akıllı' mühimmatları kullanan Citadel adlı yeni bir uçaksavar topçu sistemi geliştirdi.Yeni sistemin ‘akıllı’ mermiler kullanarak çeşitli tiplerdeki İHA'larla mücadele edebileceğine dikkat çekilen açıklamada, Citadel'in ilk kez Uluslararası Güvenlik Forumu'nda görücüye çıkacağı bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca Citadel sisteminin 30 milimetre kalibreye sahip olduğu ve sabit nesneleri çok rotorlu ve uçak tipi insansız hava araçlarının saldırılarından korumak için tasarlandığı kaydedildi. Geliştiricilere göre, 7/24 görevde olmak üzere tasarlanan sistemin güdümleme sistemi, hedefin uçuş yörüngesine bağlı olarak merminin patlaması için en avantajlı noktayı hesaplayarak mühimmat tasarrufu sağlıyor.Birinci Uluslararası Güvenlik Forumu, Rusya Güvenlik Konseyi'nin himayesinde 26-29 Mayıs tarihlerinde Moskova Bölgesi'nde düzenlenecek.

