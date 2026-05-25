Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesinde Doğu Askeri Grubu birliklerini denetledi
Harekat bölgesine giden Savunma Bakanı Belousov, cephedeki duruma ilişkin son bilgileri aldı ve geliştirilen yeni sistemleri inceledi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
haberler
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
silahlı i̇ha (si̇ha)
andrey belousov
özel askeri harekat
rus ordusu
haberler, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silahlı i̇ha (si̇ha), andrey belousov, özel askeri harekat, rus ordusu
10:42 25.05.2026
© Sputnik俄国防部：俄防长视察俄军“东部”军队集团
俄国防部：俄防长视察俄军“东部”军队集团 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Harekat bölgesine giden Savunma Bakanı Belousov, cephedeki duruma ilişkin son bilgileri aldı ve geliştirilen yeni sistemleri inceledi.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Doğu (Vostok) Askeri Grubu'nun birliklerini denetledi ve komuta merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, insansız hava araçları (İHA) sistemlerinin entegrasyonu ve hava savunma süreçlerinin otomasyonu ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Andrey İvanayev, yerli uydu haberleşme istasyonları ile İHA mürettebatlarının tek bir ağda birleştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. İvanayev, sözleşmeli asker alımları sayesinde İHA operatörü sayısının katlandığını, bu durumun birliklerin ateş gücünü artırdığını vurguladı.

Hava hedeflerine karşı yapay zeka ve otomasyon

Toplantıda hava savunma sistemlerindeki teknolojik yenilikler de gündeme geldi.

Doğu Askeri Grubu Hava Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Valeriy Çernış, küçük boyutlu radarlardan gelen tüm verilerin tek bir yazılım ve donanım kompleksinde toplandığını belirtti.

Çernış, "Bu kompleks, tespit edilen küçük boyutlu hava hedeflerinin gerçek zamanlı olarak imha edilmesini, özelliklerinin belirlenmesini ve önleyici İHA mürettebatına hedef olarak atanmasını sağlıyor. Mürettebatın kullandığı yazılım, İHA'yı belirlenen hedefe otomatik olarak yönlendiriyor. Bu otomasyon sayesinde düşman İHA'larının imha edilme oranı arttı" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil İHA'lar tanıtıldı

Savunma Bakanı Belousov’a, cephe hattındaki askeri birimler tarafından geliştirilen ve modernize edilen yeni İHA'lar da tanıtıldı.

Sergilenen araçlar arasında SİHA'ların yanı sıra öncü gruplara mühimmat ve gıda taşıyan lojistik İHA'lar ile düşman hava araçlarını düşürmek için tasarlanmış FPV İHA'lar yer aldı. Ayrıca İHA'ların menzilini artıran yerli sinyal güçlendiriciler ve tek bir merkezden yönetim sağlayan yer kontrol sistemleri de Belousov'a takdim edildi.

Denetlemelerin ardından Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesinde gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı 3 askeri birliğe devlet nişanlarını verdi.
