Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesinde Doğu Askeri Grubu birliklerini denetledi

Harekat bölgesine giden Savunma Bakanı Belousov, cephedeki duruma ilişkin son bilgileri aldı ve geliştirilen yeni sistemleri inceledi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T10:42+0300

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesine giderek Doğu (Vostok) Askeri Grubu'nun birliklerini denetledi ve komuta merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, insansız hava araçları (İHA) sistemlerinin entegrasyonu ve hava savunma süreçlerinin otomasyonu ele alındı.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Andrey İvanayev, yerli uydu haberleşme istasyonları ile İHA mürettebatlarının tek bir ağda birleştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. İvanayev, sözleşmeli asker alımları sayesinde İHA operatörü sayısının katlandığını, bu durumun birliklerin ateş gücünü artırdığını vurguladı.Hava hedeflerine karşı yapay zeka ve otomasyonToplantıda hava savunma sistemlerindeki teknolojik yenilikler de gündeme geldi. Doğu Askeri Grubu Hava Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Valeriy Çernış, küçük boyutlu radarlardan gelen tüm verilerin tek bir yazılım ve donanım kompleksinde toplandığını belirtti. Çernış, "Bu kompleks, tespit edilen küçük boyutlu hava hedeflerinin gerçek zamanlı olarak imha edilmesini, özelliklerinin belirlenmesini ve önleyici İHA mürettebatına hedef olarak atanmasını sağlıyor. Mürettebatın kullandığı yazılım, İHA'yı belirlenen hedefe otomatik olarak yönlendiriyor. Bu otomasyon sayesinde düşman İHA'larının imha edilme oranı arttı" ifadelerini kullandı. Yeni nesil İHA'lar tanıtıldıSavunma Bakanı Belousov’a, cephe hattındaki askeri birimler tarafından geliştirilen ve modernize edilen yeni İHA'lar da tanıtıldı. Sergilenen araçlar arasında SİHA'ların yanı sıra öncü gruplara mühimmat ve gıda taşıyan lojistik İHA'lar ile düşman hava araçlarını düşürmek için tasarlanmış FPV İHA'lar yer aldı. Ayrıca İHA'ların menzilini artıran yerli sinyal güçlendiriciler ve tek bir merkezden yönetim sağlayan yer kontrol sistemleri de Belousov'a takdim edildi.Denetlemelerin ardından Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesinde gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı 3 askeri birliğe devlet nişanlarını verdi.

